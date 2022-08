Jedyne takie miejsce w Polsce. "Jestem w szoku, że odkryłam to tak późno"

Turyści, którzy odwiedzają Wyspę Sobieszewską nie zawsze wiedzą, że na miejscu czeka niesamowita atrakcja. Mowa o rejsach kutrem do ujścia Wisły podczas, których można podziwiać dziką przyrodę, a co najważniejsze foki. - To jedyne takie miejsce w Polsce, w którym można podziwiać te zwierzęta w swoim naturalnym środowisku - mówi Monika Sikorska, dziennikarka WP, która mieszka w okolicy. - Podczas jednego rejsu można zobaczyć ich nawet kilkaset. Jestem w szoku, że odkryłam to tak późno - przyznała podczas wizyty w programie "Newsroom WP".

