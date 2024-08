Jedyne takie miejsce w Polsce. Tysiące turystów chcą je zobaczyć

Najstarsza odnaleziona osada na terenie Polski znajduje się na terenie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. 91 lat temu przypadkowo odkrył ją nauczyciel Walenty Szwajcer. Okazało się, że to pozostałości prehistorycznej osady kultury łużyckiej w Biskupinie, która istniała w tym miejscu ok. 2700 lat temu. Znakomicie zachowane drewniane konstrukcje sprawiły, że sława Biskupina sięgnęła poza granice kraju. Dziś wielu nazywa to miejsce „polskimi Pompejami”.

Rozwiń