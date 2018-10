Jutro najdłuższy lot pasażerski w historii. Taka podróż wymaga specjalnego przygotowania

Po raz pierwszy w historii, 11 października 2018 roku odbędzie się bezpośredni lot pasażerski z Singapuru do Nowego Jorku. Podczas imponującej 19-godzinnej podróży, samolot ma przebyć aż 16700 km. I nie będzie to takie proste, lot musi spełnić kilka warunków.

Z pewnością wielu z was podróżowało przez 19 czy więcej godzin, mając przesiadki między samolotami czy pociągami. Takie przerwy pozwalają odpocząć organizmowi od męczących efektów środków transportu. W przypadku ciągłej 19-godzinnej podróży nie jest tak lekko. Naukowcy dali jasny sygnał - organizm potrzebuje odpoczynku podczas podróży.

Podróżowanie, a szczególnie loty mogą być ciężkie dla organizmu. Jeśli wydaje wam się, że podróż samolotem jest męcząca, to w ogóle się nie mylicie. To przede wszystkim, ze względu na niską ilość tlenu w kabinie maszyny. Gdy samolot leci, powietrze przepływające przez silniki zostaje zasysane, sprężone, schłodzone i przefiltrowane, a następnie trafia do kabiny.