Kamera sportowa na wakacyjne wypady

Lato rozpędziło się na dobre, a temperatury wręcz wypychają nas z domów na powietrze – dla wszystkich aktywnych osób to doskonała okazja, by letnie sporty przenieść na wyższy poziom. Do ich uwiecznienia nie wystarczy zwykła kamera cyfrowa; smartfon (mimo często świetnych aparatów ze znakomitymi obiektywami) też jest mało poręczny – nie wspominając o tym, że zarówno jedno, jak i drugie urządzenie szybko odmówiłoby posłuszeństwa po intensywnym użytkowaniu, upadku czy kąpieli.