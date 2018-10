Katastrofa indonezyjskiego samolotu. Na pokładzie 189 osób

Pasażerski samolot boeing 737 MAX 8 rozbił się kilkanaście minut po starcie z lotniska w Dżakarcie. Indonezyjskie służby podały, że maszyna wpadła do morza. Na pokładzie było 189 osób.

Do tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałek rano. Lot odbywał się z Dżakarty do miasta Pangkal Pinang na wyspie Bangka, niedaleko Sumatry. Indonezyjskie służby podają, że wieża kontroli lotów straciła łączność z samolotem trzynaście minut po jego starcie. Maszyna zniknęła również z ekranów radarów. Trwa akcja ratunkowa.

- Holownik opuszczający port w Dżakarcie widział spadający do Morza Jawajskiego statek - poinformował rzecznik indonezyjskiej agencji poszukiwawczo-ratowniczej. - Samolot uderzył w wodę o głębokości od 30 do 40 metrów - dodał.

Lion Airt to tanie linie lotnicze Indonezji założone w 1999 r. Obsługują one głównie połączenia krajowe oraz loty do Malezji, Singapuru i Korei Południowej. Linie te są na "czarnej liście" lotniczej Unii Europejskiej i dostały zakaz wykonywania lotów do krajów UE, który został częściowo zniesiony.