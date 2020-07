Katowice. 10 zł za godzinę parkowania w Strefie Kultury

Katowice - wzrośnie cena za parkowanie w Strefie Kultury

Ci, którzy zostawiali samochód na parkingu i szli do pracy, będą musieli znaleźć nowe miejsca do parkowania, bo w innym wypadku stracą "majątek". Za 8 godzin postoju musieliby bowiem płacić aż 80 zł dziennie.

Katowice - problem z parkowaniem

Co ciekawe, największa liczba jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje w tym miejscu w przedziale godzinowym od 15 do 16 i wynosi 895 pojazdy, co stanowi ok. 144 proc. pojemności parkingów. Oznacza to, że prawie połowa pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych.