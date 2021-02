Kawerna w Wielkanocy. Mało znane miejsce na mapie Krakowa

Na wzgórzu Wielkanoc w Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie znajduje się tzw. Kawerna VI. Ma wiele otworów, ale wejść można tylko dwoma. W sumie długość korytarzy wynosi 300 metrów. Kawernę wykuli Austriacy przed I wojną światową podczas budowy Twierdzy Kraków. Służyła m.in. jako magazyn amunicji. Pozostałością po nim są resztki drewnianych skrzynek oraz kraty na dwóch otworach. Obecnie obiekt nie jest wykorzystywany, natomiast całe wzgórze Wielkanoc wraz z kawerną zostało włączone do rekreacyjnego terenu Krakowa o nazwie Uroczysko Kostrze. Jak dziś wygląda to miejsce? Sprawdziła to ekipa Urbex History.

