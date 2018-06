Kite City Festival. Przenosimy klimat plaży do centrum trzech największych miast

Czerwiec to miesiąc, w którym witamy pierwszy dzień lata. To także czas na zaplanowanie wakacji oraz podjęcie sportowych aktywności! W odpowiedzi na to Sueño Surf oraz Aioli organizują Kite City Festival.

Ideą festiwalu jest propagowanie sportowego stylu życia, jako sposobu na aktywne wakacje (Materiały prasowe)

Lato w mieście z surferskim motywem przewodnim rozgrzeje mieszkańców największych miast w Polsce w trzy czerwcowe soboty, począwszy od 9 czerwca w Katowicach, poprzez 16 czerwca, kiedy to festiwal zawita do Warszawy, na Gdańsku skończywszy – 23 czerwca.

Jak mówią organizatorzy, ideą festiwalu jest propagowanie sportowego stylu życia, jako sposobu na aktywne wakacje. Kitesurfing to dla nich prawdziwa pasja, którą chcą dzielić się ze światem, a tym samym przekonać nas, że sport ten może być nie tylko odskocznią od codziennej rutyny, ale i szansą na pozytywną zmianę w życiu.

Warto zaufać słońcu, falom i wiatrowi – ta mieszanka to w końcu prawdziwa bomba witaminowa! Z myślą o wszystkich, którzy nie mogą lub dopiero wybierają się nad morze, organizatorzy przeniosą klimat plaży do miasta i pokażą, że kitesurfing do sport dla każdego i – wbrew pozorom – całkiem łatwy!

Kitesurfing to nie tylko deska i latawiec, ale i niezwykła atmosfera, którą tworzą inspirujący ludzie. Podczas wyjazdów na kite’a zawieranie nowych znajomości oraz poznawanie kultur jest na porządku dziennym, dlatego właśnie połączone siły ekip Aioli i Sueño Surf chcą przenieść klimat Helu czy brazylijskich wybrzeży do serc polskich miast - wraz z całą, właściwą im pozytywną energią.

Na całe dnie zaplanowane są różne atrakcje, przyjazne również rodzicom z dziećmi - festiwalowe atrakcje przybliżą gościom specifikę sportów z deskami w roli głównej, będzie nawet możliwość przejażdżki na deskorolkach marki fishboard – wystarczy odrobina wyobraźni (a tej naszym #aiolifriends nie brakuje) i już beton miast może zamienić się w błękitne fale, szczególnie że na ekranach monitorów od rana do wieczora wyświetlane będą filmowe ujęcia rajskich plaż I wyczynów kitesurferów. (ze @suenosurf)

A żeby życie miało smaczek – organizatorzy zapowiadają pokazy z serii live cooking, oparte o inspiracje kulinarne z całego świata oraz miejsc, które można odwiedzić podczas kitesurfingowych podróży. Ponadto wszystkim tym atrakcjom towarzyszyć będzie chilloutowa muzyka, płynąca z vinyli DJ-a, która to muzyka dodatkowo wzbogaci wydarzenie o wakacyjne wibracje i rozkręci bioderka wszystkich festiwalowiczów podczas wieczornej imprezy.

Dlaczego warto wziąć udział w imprezie?

Do projektu zaproszono wielu partnerów, dzięki którym wszystkie aktywności zostały wzbogacone o dodatkowe atrakcje. Tym sposobem, Canon stworzy specjalną strefę, w której zaprezentuje swoje najnowsze produkty, a także przeprowadzi warsztaty fotograficzne. Go Pro przekaże trzy kamerki na poczet konkursów, natomiast Fishboard – bluzy, koszulki i trzy deskorolki. Na tym jednak lista nagród się nie kończy, zapewniają organizatorzy.

Jak zdobyć nagrody? Zadanie jest proste. Wystarczy przyjść na wydarzenie i zrobić sobie zdjęcie na ściance. Następnie dane zdjęcie należy udostępnić na swoim Facebooku oraz Instagramie z oznaczeniem @suenosurf oraz kanału kantyny, w której aktualnie się jest (@aiolixkatowice, @aioli_cantine lub @aiolixgdansk). Do wpisu trzeba też dodać hasztagi #kitecityfestval, #aiolifriends, #aiolixsueno oraz #urbankite. Spośród danych zdjęć jury konkursowe wybierze zwycięzców i ogłosi wyniki na naszych kanałach mediów społecznościowych tuż po zakończeniu Festiwalu Kite City!

Kitesurfing to modny i dynamicznie rozwijający się sport, który z roku na rok zyskuje coraz szersze grono amatorów oraz profesjonalnych zawodników – zarówno za granicą, jak i w Polsce. Pływać może każdy, od najmłodszych po najstarszych. Warto ponadto wspomnieć, że kilkukrotną mistrzynią świata w tej dziedzinie jest właśnie Polka, Karolina Winkowska.

Woda i wiatr to żywioły, które dają surferom poczucie wolności. Dlatego właśnie o kitesurfingu mówi się, że jest nie tylko sportem, ale przede wszystkim - stylem życia.

Aktualne informacje dostępne na stronie wydarzenia na Facebooku

Lokalizacje wydarzenia:

9.06.2018 – AIOLI inspired by Katowice – Rynek 5

16.06.2018 – AIOLI Cantine Bar Cafe Deli – Warszawa – ul. Świętokrzyska 18

23.06.2018 – AIOLI inspired by Gdańsk – ul. Partyzantów 6

Organizatorzy:

AIOLI, Sueno Surf, Instynkt Creative Group

Partnerzy:

CANON, Cyfrowe.pl, GoPro, FemiStories, Borad For Kids, Fish Skateboards, BMW Bawaria Motors Katowice

Patroni Medialni:

Czwórka Polskie Radio, WP Wirtualna Polska, MNM Mówią Na Mieście, Warsawholic, Trójmiasto.pl, Gdańsk.pl, Nadmorski24.pl, Polećprawnika.pl, DJ.Daro, Śląskie Jest trendy, Silesian Manager, MojeKatowice.pl, Silesian Sport, NordaFM, SilesianSEO, W Ślizgu, Katowice24.pl, Warszawa.pl, Move.tv.

