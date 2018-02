Kolejna odsłona first minute. Na jakie zniżki można liczyć w lutym?

Sprzedaż ofert first minute w biurach podróży zaczęła się jesienią. Najlepsze promocje trwały do końca stycznia, ale to nie znaczy, ze nie możemy już liczyć na żadne obniżki. Podpowiadamy na czym polega kolejna odsłona first minute, z której można skorzystać do końca marca.

Przedsprzedaż ofert na lato trwa w biurach podróży od listopada do końca marca. Wtedy można kupić wakacje w cenie obniżonej nawet o 40 proc. i z różnymi bonusami. Najczęściej są to zniżki lub vouchery na wycieczki fakultatywne, możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji czy bezpłatne pakiety gwarancji – niezmiennej i najniższej ceny, za które w regularnej sprzedaży trzeba dopłacić. W przedsprzedaży (zwanej w biurach podróży first minute, first deal lub first call) możemy też zarezerwować sobie konkretną ofertę płacąc niską zaliczkę – wtedy mamy pewność, że nikt nie zwinie nam jej sprzed nosa. Kupując wcześniej możemy również oszczędzić na kosztach dojazdu na lotnisko – lista ofert z wylotem z lotnisk regionalnych jest na początku roku jeszcze długa.

Przedsprzedaż trwa od jesieni do wczesnej wiosny, jednak przez kilka miesięcy biura zmieniają zakres promocji i bonusów. Wiele biur z początkiem lutego rozpoczęło kolejną odsłonę przedsprzedaży. - First minute potrwa do końca marca, ale im bliżej marca, tym mniejsze promocje. Zatem im wcześniej rezerwujemy, tym lepiej – mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

Na jakie rabaty i bonusy możemy liczyć w lutym? W ramach promocji wciąż możemy zarezerwować wakacje, wpłacając jedynie niewielką zaliczkę. Do końca stycznia często było to 3 albo 5 proc. Teraz zaliczka wynosi średnio od 10 do 30 proc. Wciąż jest to świetna okazja – poza okresem first minute często trzeba mieć przygotowaną całą kwotę już do 3 dni od rezerwacji.

W pierwszym etapie można było liczyć na duże zniżki – 40 proc. od ceny regularnej albo nawet 80 proc. dla drugiej osoby. Obecnie zniżki oscylują w granicach 30 proc., a zniżka dla drugiej osoby nie jest większa niż 40 proc.

Znikają bądź zmieniają się także bonusy. Wykupienie wakacji w opcji first minute gwarantowało możliwość nieograniczonej zmiany rezerwacji. W nowym etapie przedsprzedaży wciąż mamy możliwość takiej zmiany, ale już nie więcej niż trzy razy.

Trzeba pamiętać, że poza promocjami i bonusami, kupowanie wakacji w okresie first minute to także możliwość wyboru z całej oferty – zarówno kurortów, hoteli, jak i lotnisk regionalnych. Z każdym dniem oferta się kurczy, więc warto decydować się szybko.

Kolejna odsłona przedsprzedaży potrwa od tygodnia do dwóch tygodni – w zależności od biura. Po tym czasie zniżki znów zmienią się na mniejsze.