Kolejne zmiany w polityce Wizz Air. Bagaż podręczny na pokładzie tylko za opłatą

Tylko pasażerowie z wykupioną usługą Wizz Priority będą mogli zabrać na pokład swój bagaż podręczny, czytamy dziś na stronie przewoźnika. Walizki pozostałych będą umieszczone w luku bagażowym.



Jak sprawa wygląda w Ryanairze? Przede wszystkim pasażerowie mają prawo do dwóch sztuk bagażu, ale tylko jeden można zabrać ze sobą na pokład bezpłatnie. Od 15 stycznia br. jedynie pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład (priority), a więc Plus, Flexi Plus & Family Plus mogą podróżować z 2 bagażami podręcznymi na pokładzie: normalnym, o wymiarach 55x40x20 cm i wadze do 10 kg, oraz małym - 35x20x20 cm. Pozostali podróżni mogą zabrać do samolotu jeden mały bagaż, a drugi, większy jest bezpłatnie przewożony w luku bagażowym.