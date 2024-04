Kolorowe cerkwie i atrakcje dla całych rodzin. "Najbardziej egzotyczny region w naszym kraju"

Jednym z regionów pomijanych przez turystów jest Podlasie. Jak zapewnia Klaudiusz Michalec, prowadzący program "W Polskę na weekend", to duży błąd, bowiem okolica przepełniona jest atrakcjami. - Podlasie jest po prostu przepiękne. To najbardziej egzotyczny region w naszym kraju, bardzo różnorodny i malowniczy. Kojarzy się oczywiście z cerkwiami w różnych kolorach - powiedział w programie "Newsroom WP". Wśród podlaskich miejsc, które są obowiązkowe do zwiedzenia, wymienił Krainę Otwartych Okiennic, Tykocin, Supraśl i wiele innych.