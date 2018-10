Kolumbia. Lawina błotna porwała domy i zabiła 12 osób, w tym 4 dzieci

W czwartek rano, w mieście Marquetalia zeszła śmiertelna i niszczycielska lawina błotna. Wywołały ją intensywne opady deszczu. 12 ludzi zginęło, a 4 osoby zostały ranne. 1 człowieka uznaje się za zaginionego.

- Jedyne, co czułem, to huk - cytuje TVN 24 jednego z poszkodowanych, który poszukiwał swojej rodziny. - Rozejrzałem się i zobaczyłem, że lawina błotna porwała w dół domy aż do miejsca, w którym stoi mój. Wszystkie domy zniknęły. Nawet ten, który stał tuż koło mojego.