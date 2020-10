Koronawirus w Polsce. Żółta strefa w całym kraju. Co to oznacza dla turystów?

Najważniejsza zmiana, która wchodzi w życie 10 października i dotyczy osób, które się przemieszczają to obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej.

Żółta strefa - gdzie zasłaniać usta i nos?

Żółta strefa - czy trzeba zasłaniać usta i nos w samochodzie?

Wiele osób zastanawia się czy trzeba zasłaniać usta i nos podczas jazdy samochodem osobowym. Odpowiedź jest jasna - jeśli jedziemy nim z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień to tak. W innym przypadku nie ma takiego obowiązku. Co ważne, kierowca ma obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas kontroli policyjnej.