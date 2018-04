Koszmar Polaków na rajskiej wyspie. "Zobaczyłam podłogę zalaną krwią"

Wyjechali na Zanzibar, żeby się zrelaksować. Sielanka skończyła się po dwóch dniach. W nocy zaatakowała ich grupa mężczyzn. "Pierwsza myśl - przyszli nas zabić?" - relacjonuje Maryla, która opisała historię na swoim blogu.

Zanzibar z roku na rok zyskuje na popularności wśród Polaków. Kusi niezwykłym błękitem wody, plażami z białym piaskiem i nieskażoną przyrodą. Nic dziwnego, że wyspę na Oceanie Indyjskim nazywa się rajem. Niestety nie jest to raj bez skazy.

Podróżniczka i fotografka Maryla z bloga Addicted to Passion zdecydowała się opowiedzieć dramatyczną historię, która zdarzyła się podczas pobytu na Zanzibarze dwa miesiące temu. Nie były to jej pierwsze wakacje na wyspie. Pierwszy raz była tam 4 lata temu i zakątek ją oczarował.

Pierwsze dni na Zanzibarze przed dwoma miesiącami były spełnieniem marzeń o relaksującym pobycie w rajskim zakątku. "Drugi cudowny dzień w raju. Mamy dokładnie to po co tutaj przyjechaliśmy, ciszę, spokój, totalny chill out, wreszcie czas tylko dla siebie. Tak strasznie mi się tutaj podoba, że najchętniej bym stąd nie wyjeżdżała"– czytamy na jej blogu.