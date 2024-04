Kraków jak Berlin i Paryż. Idealny na city break

MEININGER Hotel Kraków Centrum to idealna baza wypadowa dla turystów. Rodziny z dziećmi na pewno docenią dostęp do otwartej kuchni, bezpłatne łóżeczka dziecięce, kącik zabaw dla dzieci, pralnię i suszarnię. Z myślą o grupach przyjaciół powstały w hotelu przestronne pokoje dzielone, w których zmieszczą się cztery, a nawet więcej osób. Parom hotel oferuje prywatne, dwuosobowe pokoje z łazienkami. Goście mają do swojej dyspozycji duże wspólne przestrzenie, strefę gier, lobby, a także zamykane szafki, co na pewno przyda się turystom chcącym pozostawić swoje rzeczy przed rozpoczęciem zwiedzania.