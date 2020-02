WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

"Kresy Świata": "Azjatycka Szwajcaria" wciąż nieodkryta. Tajemnice państwa, powiązanego z narkobiznesem Kirgistan to niewielki kraj, położony w Azji Środkowej. Będąc daleko od wielkiego świata udało mu się zachować swoje sekrety dla nielicznych... Rozwiń Dzień dobry państwu nazywam się Kl … Rozwiń Transkrypcja: Dzień dobry państwu nazywam się Klaudiusz Michalec A to są kresy świata Startujemy z nowym sezonem w no Prawie i w nowym studiu A co najważniejsze Z nowymi gośćmi A moim pierwszym gościem będzie Paweł marcioch Podróżnik influencer znany bardziej jako ten który prowadzi profil na Instagramie gdzieś ty Zatem Zaczyn A słowo ciałem się stało i jest już ze mną Paweł dzień dobry Dzień dobry No muszę zapytać Gdzieś ty Dot Jak do tej pory W wielu miejscach Ale ostatnio to Iran Kto komu kalingracki Kirgistan Stan Wietnam Różne obszary A ty takie wybieram Mniej Bardziej niż najbardziej Emerytury Ale ty masz takie upodobania z tego co Nawet widzę na swoim profilu na Instagramie Że to są właśnie te kierunki takie mało popularne wśród Polaków Wschodnia niż Tak na to Zachód Europy czy tam na święta Ameryka Północna nie do końca Na chwilę obecną ciągnie wolę Lattego Kierować na tego że to mniej turystyczne a ja jednak Staram się To co jest takiego pociągającego w tych Staże kultura Itaka niedostępność tego wszystkiego która W chwili obecnej It Szukać w W których mogę połącz Podróże Stockinger Ja myślę że Ten Włącz Staram To też co rzuca się w oczy kiedy się przegląda twojego na przykład Instagrama to to że no właśnie góry Kluczową Tak dla mnie Góra chyba Element Podróże Ale po co Pójdziesz czy gdzieś na trekking zmęczysz cię możesz sobie Byłem są takie że Moment bycia samemu albo najwięksi nie skorzystam to też nie znają ale dalej jest ona A która zawsze jest dla mnie najważniejsza chyba Bo jeśli wybiorę mam wybierać między miastem A naturą to wybieram Stu procentach na to Chodź na miasta służy też jakieś tam E ważną rolę atestem Na Świętym Stanisławie Takie pewnie 30 za 70 m Mówisz o górach dużo dlatego że kochasz góry i dzisiejsze państwo którym będziemy No to przede wszystkim W związku z tym Zapraszam państwa w podróż po Kirgistan Kirgistan to niewielki kraj położony W środku Będąc daleko od wielkiego świata udało mu się zachować swoje sekrety dla nielicznych turystów Docierają to państwo bardzo otwarte gościnę I co ważne Mówi się Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu a wszystkie łańcuchy górskie Do kirgiz Góry są to tak piękne Że zapewniły krajowi miano azjatyckiej szwajca Na kirgiskiej wciąż można spotkać kobiety w Na tle wielobarwnych Natomiast kirgizji Także ci najmłodsi Wciąż prowadzą na pole Koczowniczy tryb życia Cicho Kirgistan to podejrzewam że większość Polaków nawet nie wie gdzie on jest Właściwie to z niczym nie potrafią połączyć tego kraju Co to jest Tak jak powiedziałem turystyka Polacy mogą mieć problem przez Pierwszą rzeczą którą będzie się kojarzyło to związek A druga może gór Też trzeba przyznać uczciwie że coraz więcej osób przekonuje się do tych państw właśnie Wschodnik bardziej Państwo byłego sobie Stanów tak zwany I między innymi do Kirgistan Coraz więcej osób tam Po prostu Tak szczerze co Rozwijają turystyczne Może niestety albo stety Ale 300 razy wzięte jak ludzie myślą że też taką Echo KFC Jazda konna noclegi wiórkach belgijskich muszę Coś co To nie interesuje Kto ucieka z 2 szczęście od tego zgiełku mnie Bogdana to taka ekoturystyka Ekoturystyka polega na tym że masz Naprawdę pospać w miejscu które Na łonie natury No jakby pierdzi to też osoby często coraz tego Zmienia ale dla niej ważne Tryb koczowniczy Potrzebuję trochę Oni oczywiście Spokojnie stary akurat byłem w okolicach jeziora Sonko Miałem okazję spać wiór ciepielińskie która W sumie nie ma nic Łóżek i Piece Na którym myślałem że będzie grzał całą noc a ja nie grał O ty takie Porozmawiajmy o co chodzi w ogóle z tymi Państwo wiedzą co teraz między innymi Bo to są tak Pierwotne namioty Tak co to namioty które podobno w kilka godzin można złożyć i przenieść w inne mi I to tak mam że chyba najważniejsze najważniejsza zaleta tego miejsca Tak Ponieważ jak powiedziałem Prowadzą koczowniczy tryb życia Gównem i zadaniem gównem i Zadaniem jest hodowla Zmiana miejsca bardzo Ptaki znoszą szybciutko zwinąć namiot Przenieść do innego miejsca Tam rozłożyć ponownie ile spędziłeś czasu w takiej urodzie ja w zbiórce Byłem akurat Dwie noce Jak wspom Dla mnie to był w ogóle jednak chyba lepszych wypraw jeśli chodzi o Historii ponieważ dojechania takie jurty nie jest łatwe No a w naszym przypadku Amelką znajomymi Wynajęliśmy Ale niech mi powiedział jak będziemy tam jechać ponieważ Google powiedział nam że będzie to jakieś dwie godziny A jechaliśmy chyba z 8 na Końcówka z pustym Baku A jeszcze przed nami była Było to ciekawe jechało się Różankach bezdrożach Takiej strumyki rzeki Trzeba było przez nie przejść Co okazało się że rzeczywiście tak jak powiedziałaś to Fantastyczne można do kogo jutro zabukować na booking Czarnowo kina w ogniu rozbiórce niestety ta którą mi się udało znaleźć już jej nie było Ponieważ jest Takie rzeczy Poczekaj Ale jak to zaraz wejdę do tego bo wiesz to wartość skomplikowana że zarezerwował Jurtę w internecie Się nie było tak Nikt mnie nie poinformował że w święta nie ma No jakby oni też nie do końca to pozostaje nie dotrę Może nie było ważne dla nich to że ja przy Więc napisałam do pani Bookingu Czy jest to ja jadę w ogóle ona powiedziała że już jej nie ma tam od miesiąca Ale wie że jeszcze jedna Jurta gdzieś tam daleko stoi i wyślij mi lokalizację no Jak się udało dotrzeć do jury A która też nie wiedziała że przy Więc by było zaskoczenie Było skoczenie na szczęście było miejsce Jednego jednej osoby dodatkowej Chinka nie było tam nic Oprócz lokal Rozmawiamy o górach bo takie jogurtowe między innymi mieszczą się w górach A Kirgistan stoi właśnie Jak to jest z tymi Góra Czy to jest kraj dla miłośników Ten kraj to tylko góry tak tam 93% kraju to to góry Dla miłośników gór to jest taka Mekka Dla mnie to jest dla mnie osoby kochającej góry Myślę że to jest najpiękniejszy kraj Na każdym zakręcie masz inny widok inny rodzaj Góra Czerwone raz niebieskie raz białe raz Podobne do Polskie gurgen Narodowy wskakuje i Jadąc nawet samochodem Aktualności Mówi się że kraj to Szwajcaria Azji tak azjatycka Szwajcaria Tak na to mówi Też takiego Zwraca tych gór Twoja Szwajcaria Nie samymi górami Kirgistan żyje ale także jeziorami No bo te jeziora tam zachwycają Brak jeziora Naprawdę piękne jeziora Ty chcesz Główna jeziora Języku Największe jezioro w Kiedy stanieje drugie największe na świecie Chodzi o położenie Tak to z tego co Przeczytałem to Ona ma ponad 6000 km A to jest ogromny tak naprawdę Tak w ogóle to chyba to można porównać do nas Mazur tam Piotr Czytałem o tym przygotowują się do praw To polskie ma zwrotu z 480 chyba kilometrów kwadratowych więc może zobacz Skala 480 km to 62 Tak No więc jest No to nie Boję się Druga na świecie największa jeśli chodzi o położenie Dlaczego No tak bardzo Myślę że jest właśnie ten cały urok i natura która tam jest to że W górach To jest chyba to co najbardziej Ale też Ona jest bardzo Z jednej strony tak północne strona jest bardzo turystyczne w południowej mniej Na północy To jest takie trochę nasze polskie morze chyba ze sobą trochę Władysławowo Trochę może co Nie wiem Ja przepraszam bardzo ale Janusz i Grażyny Bardziej Tak w Rosji właśnie z jakich państw Kazachstan Rosja Jeśli chodzi O północy Czyli raczej tam możemy sobie popływać się na tych banan Wodnych nie miałem okazji Myślę że tak To jest hotel A jeśli chodzi o północą często dochodzą Takich do Przejdźmy do ludzi i do mieszkańców Kirgistanu bo to jest interesujący temat jacy są Giza Myślę że to bardzo dobrymi ludźmi takimi pomocnymi jeśli chodzi o o to Ja miałam okazję Wielokrotnie rozmawiać z lokalnymi ludzi Byli bardzo pomocniczy to właśnie wtedy jurcie gdzie finalnie musieli nam Benzen Zaz Samo Albo najbliższej stacji albo 60 km a my musieliśmy jeszcze te 8 godzin drogi powrotnej Przeje Czy to Taksówka Jeszcze też twoje hausach naprawdę Bardzo Bardzo Gość Gościnność Myślę że tak to jest tylko zawsze do siebie Twoje to co mają najlepszego czy to jedzenie Czytasz Picie która nie do końca może było Jakie picie pewnie jakieś alkohole tam jak będziesz W dużych popularnych napojów robiony w domu Kumys Alkoholowy napój Który jest na bazie mleka kobylego Smakuje trochę jak mleko z drożdży Nie ma końca Nawet Chyba nielegalnie ale nie wiedzą z tego przywiozłem dwie butelki do Potentat Walizce W plecaku bardziej akurat I nikomu chyba nie Smakowało Nawet mojej Która lubi Przemycił Ale to jak zareagowali To są zareagowały Race to To nie jest smaczne No ja szukam byśmy nasze kubki smakowe dlatego Nie no to jest bardziej all inclusive No to jest jakby 8% to jest taki niby orzeźwiającym Podczas lata Jak będę w październiku trafiłem może już nie ten najlepszy tort z tego że Konie pasą się Niżna Ale mimo wszystko smakowało tak jak powinno smak Nie najlepiej drożdże Nie to nie przekonuje zatem przejdźmy do biedy bo Na nie ukrywajmy jednak to jest biedny Czy ten bio-d widać Dziadek No tak jakby Kirgistan to małe miejsce Obiady ADHD Bardzo Prowizorycznie często zrobione Moist Wszędzie można spotkać Owca właśnie wyborze Johan żyją z przodu No i tak jakby to Jest widoczna I to głównie tych mniejszych miejscowościach Dlatego trochę chcę o tej biedzie porozmawiać Wydaje mi się że z tego co czytałem o kirgistanie żonie Przez ten bieda to trochę Tęsknię za związkiem Mam takie wrażenie że jednak Przestęp Wspominają Z takim sentymentem pozytyw Wtedy kiedy Związek Radziecki ma o tej pory Jakie coś do powiedzenia ale ale tak ja mu kazał Taksówka Akurat o tym Związku Radzieckim i mówił że chyba było Związku Radzieckiego Więc lepiej Bob Lepiej bo chyba To nie był tak oderwani od niby z pozostawieni sami sobie tylko Tylko to życie Wtedy było tak jak u nas za czasów prl-u niby Niektórzy mówią że było lepiej nie mówić Jeśli chodzi o to co nie mówią abym temat to Państwo zapewniało pewne kwestie w te Momencie Każdy jest trochę na swoją ławkę i że jest tego co Jeśli chodzi o politykę na to Co można pewnie by to jest Nie jest to też Superpaństwo zarządzanie Dobrze wie Więc myślę że tak To jest A też tylko chodzę były remontowane drogi tak oni to pamiętają jeszcze to pamiętają rzeczywiście Chwilowe Przedszkole zamknięte Schodzi alkohol Atomowa Która które wyglądają jak nie jestem pewna że to był kocha to wyglądało czymś alkohol I teraz jest Toczenie Kobieta 6:00 Chcesz porozmawiać bo to jest Ciekawe że państwo się wylał Bo nie tylko fabryki pustoszeją Ale w ogóle to Staszek Tak Pustoszeje myślę to też jest taka trochę przypadła z tego regionu Że on jednak trochę tęsknię za tobą Rosja ojczyzna Europa Zachodnia Kolejną osobę którą poznałem to była młoda kobieta Znalazłam Władysław Herman Tak jak ja Mogliśmy sobie porozmawiać Co do języka to nie jest też Ona też powiedziała o tym że zrywa specjalnie germanistyka w buźka Tylko po to żeby wyjechać do Skończyło się inaczej Soja została razem z rodziną Osobiste sprawy zatrzymały Ale nie mów też tego mówiła że może to się Porozmawiajmy o Rosji Opinie tak naprawdę które również Matcha swoje paluszki w kirgistanie Jeśli chodzi o te wpływy rosyjskie czy jest Myślę że nawet na górach jest Dlatego że w Kierwińskich jest nazywany Wielkimi nożyczkami Typowa Putin Czy jest No właśnie To się zatrzymaj To jest Drodzy państwo bardzo ciekawe Otóż kiedy pojedziecie do Kirgistanu i będziecie wędrować po górach No to napijecie się na szczyty choćby w Łodzi mi Putin Podobno parlament uchwalił nadanie im Przewód Rossi Tak Chyba jednak jakoś niedawno wydarzyło to kilka lat temu Tak oni Myślę że w jakiś sposób też są dumni z tego że Że wystarczy Wcześnie do Rosji To też jest takie Trochę pokazanie że na to tęsknota występuje ale też cię chyba bardzo lubię Uwielbiają Włącz wady Popina To jak możesz tak mocno z nim nie rozmawiałem z nim i czym uwielbiają go czy nie Ale Coś tam ten podpięcie pojawia A matka Rosja gdzieś tam też cię w tych tych rozmów Przejdźmy do kolejnego tematu równie politycznego tak Dlatego że No To państwo nie ma szczęścia jeśli chodzi o No to prawda Kilka Wcześniej no to jest raczej Znaczy były Jeśli chodzi o Poli W którym roku była rewolucja Tulipanowa No właśnie zacznijmy może od tego że Kirgistan to kraina I tak się przyda Tak się mówi Przy każdej władzy przywiozłem Cyganie władze ta rewolucja Byłam Chwała bądź bardziej ale Raczej 40 nie pozwala To żeby Nie podobało mi się Rewolucja Tulipanowa 2005 manifestacja manifestacje antyrządowe 2010 Czas tak naprawdę mamy do czynienia z różnych Jakimiś przewroty A to dlatego że Przywódcy mają powiedzieć dyktatorze Oni wprowadzają No właśnie takie autorytarne No tak mówi W Europie się mówi że jednak kiedy są Najbardziej Jeśli chodzi o tamten Rey Demokratyczny momentu wyboru To tak Co to Nie właśnie jeszcze prezydenta tak zrobię które które niby Jest wybrany demokratycznie a po objęciu Chodzi w taką fazę Trochę dyktatorską Mowa o władzy Kirgiz Potrzeba po Niezwykle ciekawy temat czyli narkobiznes Tego czego Kirgistan Płynie z tego że jest tam właśnie ten narkobiznes że jest taki Jestem na szlaku Przemytu Ja osobiście nie miałem aż takiego doświadczenia i nie spotkałem się z tym na komis Pośredniak przygotowując się do Przeczytałem Dużo o tym dlatego że jestem na szlaku Przewozowymi do Chin czy Japonii czytasz Nawet dał Zarówno marihuany Jak Marihuana pewnie z tego co wiem to lokalnie Bukowa A jeśli chodzi o Smartyfit Awge Podobno tam właśnie w Afganistanie jest tuż obok Przemyt idzie przez Kirgistan No i te powiem Polityków są tam niepokoją Jestem w Biznes Muszę zobaczyć tak by jeden z czynników dlaczego tak się Dlaczego to Nie do końca tam działa do tego że W jakiś tam sposób żeby przymykać oko na ten cały biznes Duża duża ramka 100 dla Lidl Ja jeszcze muszę o tej kasie to to mówi się że są dwa Rzeki lisa na dwa budżety czyli ten oficjalny I ten nieoficjalny Narka tego narka Tak I dlatego tak się zastanawiam czy Czy Kirgistan według Ciebie ma problem właśnie Czy to jest tak Nitro Proszę że nie wiem tego Tego że ja Jeżdżą Myślałem o tym że Coś tam zauważa że kogoś właśnie Krzak marihuany do czego Finalnie nic nie zauważyłem więc może to jest nazywany taką skalę że pewnie taka jest dużo Też może Chciałem tylko wstyd Łapówki bo skoro władza to Niestety Zimowa o kirgistanie jak to Łapówki tam są sam Miałem okazję Troszkę zmuszany Przez pole Simona Na drodze Finalnie udało się tego_ Bariery językowe które trochę uda Może nie rozum Myślę że tak ale to jest też jak się czyta o tym i doświadczeniu na tym jednym przypadku Jest na porządku Policja Czy inne służby MOSiR Rumia No jakoś tak mało on Tom To sobie jakoś Interesują mnie baza Kirgistan Jeśli chodzi o bazary to Nowa Czy one są wiesz Czym się wyróżniają Chodzi o same bazary jaka pianka z Na bazarze w Tabliczka Miasto które się wyróżnia tym W betonu jest cały w kurzu Tak mi się tam nie ma tak nie pisałam nie ma podobno jakby to prawda jest to miejsce wtorek Przyjeżdża Warto wyjechać Yato Czy przylatuje Zwiedzasz przez godzinę idziesz na bazar Tak No jak tam byłem nawet właśnie mówisz tak tylko po to żeby To złapać ten Tam Kupić takie rzeczy teraz Wszystko jest ręcznie domowo robione Czy to właśnie ich Właśnie Jeszcze jakieś potwory Ale też Co to jest ona Tak tak Hejka Ostatnia część naszego programu czyli takie informacje praktyczne Kiedy najlepiej jechać do Kirgistan to najlepiej chyba Chyba na pewno W okresie 8 kwiecień To jest taka temperatura przyjazna Trekkingowe i Przyjazna w ogóle chodzenie podróżowaniu ponieważ Sierpień to jest temperatura taka Przecież ma 30 I później jakby wrzesień październik Chłodna Można tam Za ile zmienia Brian trochę nietypowo w drogę Co robisz Kilometry trasa 1000 zł więc to nie jest Mało co tam Więc Tak było ale bardzo łatwo W o Kaskada A do auta Otwórz można dolewać na I jeszcze takie Trzy miejsca które Musi nas odwiedzić Kirgistan Co to jest Phone Call jezior Gdy miałam okazję spać wiór Co to jest Świadczenie którego które ukazano Oczywiście język To jest taki Kierwiński Zobacz największe drugie największe No i ja mu chyba powiem Ara Park Narodowy Przede wszystkim Galeria panie góry Paweł marciocha Dziękuję bardzo za rozmowę państwo Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek kresu