Najnowsze Popularne Wideo + 7 biedaazjaKirgistanzsrrKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataPaweł Marciocha Klaudiusz Michalec 22-02-2020 (12:00) "Kresy Świata": Bieda tu aż piszczy. "Ludzie pozostawieni sami sobie" Często na prowincji panuje głód. Dla wielu rodzin jedynym pożywieniem są lepioszki: okrągłe chleby wypiekane w specjalnym piecu. Bogactwem... Rozwiń Na nie ukrywajmy jednak to jest bi … Rozwiń Transkrypcja: Na nie ukrywajmy jednak to jest biedne państwa Czy ten GD widać Genewa No tak jakby Kirgistan to małe miejsc Tobie Bht100 oczywiście bardzo Prowizorycznie często zrobią Moich Wszędzie można spotkać Właśnie chyba że ją żyją w Schody No i tak jakby tobie to oczywiście jest I to głównie wcześniejszym Dlatego trochę chcę o tej biedzie porozmawiać Wydaje mi się że z tego co czytałem o kirgistanie że Przez ten bieda to trochę Tęsknię za związkiem Mam takie wrażenie że jednak Przez tę bieda wspominają Z takim sentymentem pozytywnie No właśnie wtedy kiedy byli w z Co to Związek Radziecki Matejko Jakie coś do powiedzenia ale ale tak ja mu kazał Powtarzam Akurat o tym Związku Radzieckim i mówił że chyba było lepiej Związku Radzieckiego Lepiej bo Lepiej bo chyba To nie był tak oderwanie od tego Pozostawieni sami sobie tylko Tylko to życie gdzieś tam też Wtedy było tak jak u nas za czasów prl-u niby Niektórzy mówią że było lepiej nie mówił że było Jeśli chodzi o to co oni mówią o ten temat Oczywiście państwo zapewniało pewno Wtedy Geomancja każdy z nas swoją łaskę i że jest tego Jeśli chodzi o politykę na to Co można pewnie by to jest nie jest Państwo zarządza Dobrze Więc myślę że to No też był kołchozy były remontowane drogi tak oni to pamiętają jeszcze pamiętają rzeczywiście Chwili obecnej jakie wszystko jest zamknięte i siedział kołchozy Atomowa pod Budynki wielkie które wyglądają jak nie jestem pewien że to był kocha to wyglądało czy się kocha I teraz jest Roztopy Tato też także nie ma Kobieta 6:00 wyjeżdżać z tym chciałem porozmawiać bo to jest Ciekawe że państwo się wy Bo nie tylko fabryki pustoszeją Ale w ogóle trochę państwo Tak mam Pustoszeje Taka trochę przypadła z tego regionu Że on jednak trochę tęsknię A zobacz to To dużo Rosją czy z arbuza Kolejną osobę którą poznałem to była młoda kobieta Znalazłam Byłabyś po germanistyce Antek jaki Mogliśmy sobie porozmawiać Co do języka to nie jest Więc Opowiadała o tym że W mieszkaniu Tylko po to żeby wyjechać do Niemiec Skończyło się inaczej ponieważ została razem z rodziną to jest osobiste sprawy Ale nie mówię też tego mówiła że może to się