Najnowsze Popularne Wideo + 6 rewolucjaKirgistanałmazbek atambajewKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataPaweł Marciocha Klaudiusz Michalec 19-02-2020 (15:00) "Kresy Świata": Nie mają szczęścia do polityków. Krwawe rewolucje pustoszą kraj Kirgistan jest nazywany krainą rewolucji. Od wielu lat dochodzi tam do przewrotów politycznych, mimo że państwo to i tak uznaje się za najbardziej... Rozwiń To państwo nie ma szczęścia jeśli … Rozwiń Transkrypcja: To państwo nie ma szczęścia jeśli chodzi o No to prawda od Kilka przywódców wcześniej na to wystarczy Na to były Chodzi o politykę W tym roku No właśnie zacznijmy może od tego że Kirgistan to Kraina rewolucji Przynajmniej mówi tak się mówi ponieważ przy każdej władzy przy każdej zmianie władzę ta rewolucja Była mnie chwała bądź bardziej ale Jestem to zobaczę Kiedyś się nie pozwalali na to żeby Nie podobało mi się to Rewolucja Tulipanowa 2005 manifestacja manifestacje antyrządowe 2010 Czas tak naprawdę mamy do czynienia z róż Jakimiś przewrotami A to dlatego że ci Przewód Powiedzieć dyktatorze Oni wprowadzają do właśnie taki autorytarny rząd Mi się też w Europie się mówi że jednak kellison to jest Najbardziej Kraj jeśli chodzi o tamten Demokratyczny momentu wyboru w Sobótce Przywódca właśnie tak To tylko Nie właśnie prezydenta tak zrobię które które niby Nie zebrane demokratycznie a po objęciu władzy przez Trochę dyktatorską i No tak bo właściwie to wszyscy revolute które następowały No to była już taka kulminacja Tego niezadowolenia mieszka Tak którzy powiedzieli No zaraz obiecywałeś nam Narząd A przyszedłeś na to stanowisko i robisz to są Poprzez Dokładnie Chyba tego co kojarzę to Tak było że każdy obiecuję że będzie inaczej a później wpada w tą pułapkę Korupcji wpadają w pułapkę Z tego co wyczytałem i Dzieje się to samo za każdym Autorytarne rządy Wciąż następują Zatrzymajmy się przy Aferze która tak W sierpniu bodajże wybuch Chodzi afera Poprzedni prezydentem czy Prezydentem atambajew Który No właśnie co są wyczynia w tym kiedy Były prezydent są wyczynia to Był posądzony o korupcję No i właśnie OtoMoto powiązanie masz Ja z tego co kojarzę to to było obecny prezydent stwierdził że Że to było bardzo złe i po Twoją trochę I władzę Pytam się za Przeprowadzono szturm na dom byłego prezydenta No było go Przeprowadzono szturm Na początku się nie udało prezydenta Ale Mało tego no to to przypominało jego dom przypomniał twierdzę Tak bo on się broni w końcu Ludzie którzy sprzedali bo to też jest Tam siedział Zginęła jedna osoba Czytałam o tym że nam pan prezydent Strzela