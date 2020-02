"Kresy Świata": Putin ma tu swój szczyt. Dostał go jako wyraz sympatii

Porozmawiajmy o Rosji o Putinie tak naprawdę które również Matcha swoje paluszki w kirgistanie Jeśli chodzi o te wpływy rosyjskie czy je V Jak jest Myślę że nawet na górach Jawi Dlatego że wiem Jestem Wielki Rosyjski Typowanie Putin Czy czy jest To się zatrzyma jeszcze Bo To jest Drodzy państwo bardzo ciekawe Otóż kiedy pojedziecie do Kirgistanu i będziecie wędrować po No to napijecie się na szczyty choćby Władimir Putin Podobno parlament uchwalił nadanie imienia Przywódcy Tak Chyba jednak jakoś niedawno wydarzyło to było kilka lat temu więc Tak oni się Sposób esco dumna jesteś z tego że A zresztą Czy należy wcześniej do Rosji i Jest taki Trochę pokazanie To tęsknota Ale też chyba bardzo lubią uwielbiają wręcz Władimira To jak możesz tak mocno z nim rozmawiałem z nim i czy uwielbiają go czy nie ale ale rzeczywiście jest tam Pojadę i Matka Rosja Gdzieś tam też Pojawia Oprócz Putina to swoim szczyty w W kirgistanie ma choćby Lenina Więcej to też ci pokażę Tak chodzi o O Kirgistan już ci mówię ponad 7000 m Tak 1 zł Szczytów w kirgistanie nosi imię Lenin Ale szczyt Putina tak dla Żeby zaspokoić państwa cieka 4440 Również Borys Jelcyn się do Przytul mnie Zapamiętam to Buty Nagra Nami A i chyba śnie Jakby miała jakby to jest tylko nazwa kierwińska Anieli chińska Czyli Zapraszamy do księgi stanu tych którzy chcą powędrować różnymi szczytami przywódców