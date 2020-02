WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 5 KirgistanKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataPaweł Marciochaissyk-kul Klaudiusz Michalec 06-02-2020 (15:00) "Kresy Świata": To tu wypoczywał Jelcyn i Breżniew. Miejsce nieprzypadkowe Co roku tłumy ludzi z Kirgistanu, Kazachstanu i Rosji jadą nad Issyk-Kul, by spędzić tu swoje wakacje. Jest to drugie co do wielkości jezioro... Rozwiń Nie samymi górami Kirgistan żyje a … Rozwiń Transkrypcja: Nie samymi górami Kirgistan żyje ale także jeziorami No bo te jeziora to Pytają Brak Jeziora Naprawdę piękne jeziora to jesteśmy też dużo Główna jeziora Izak Największe jezioro w Kiedy stanieje drugie największe na świecie Chodzi o położenie w Tak to z tego co przeczytałem Ona ma ponad c6000 Kilometrów kwadratowych A to jest ogromny tak naprawdę Roswell Tak To może prowadzić do naszych Mazur tam Czytałem o tym przygotowują się do To Polskie ma zwrotów 480 chyba Więc może zobacz jaka jest 408 Kilometra to 66110 Tak tak no więc jest No to dopiero Jeziorna Drugie na świecie największa jeśli chodzi o połowę A dlaczego Tak bar Myślę że jest jeszcze ten cały urok i natura która tam jest to że leży w Kamery w górach To jest chyba to co najbardziej to jest Ale też Ona jest bardzo tury Z jednej strony tak północne strona jest baza Turystyczna z Południowej Na północy To jest takie trochę nasze polskie morze Władysławowo trochę Władysławowo Sopot Ja Raczej może to przepraszam bardzo ale Janusz i Grażyna Bardziej Tak w Rosji właśnie z jakich Kazachstan Rosja Jeśli chodzi o O północy Czyli raczej tam możemy sobie popływać się na tych bananach czyim Wodnych nie miałem okazji Myślę że tak To z hotel A jeśli chodzi o północą Częstochowa Takich Tendon Na swojej dawce wypoczywał Breżniew oraz Jelcyn tak też wyczytałem Jeśli chodzi E to jezioro w związku z tym to też pokazuje jak bardzo To jest właśnie takie miejsce gdzie Po prostu lubią wypoczywać jak Turyści Akurat Północna często turystyczna Południe to jest takie jaka to miałem okazję W koło Południe W mojej perspektywy jest dużo Styczna tam myślę że Mężczyzna Przez 2 Mówiłam to za I nie ma z tym problemu Tanatoturystyka życzenie tam kilka domków kilka sklepów ale to nie Jak