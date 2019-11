KresyŚwiata: Marzyłem, by wybrać się do Korei Północnej. Oto, dlaczego mnie tam nie wpuszczą

To teraz zupełnie pytanie takie prowokacyjne ale czy da się zamieszkać w Korei Bym mógł zamieszkać narty nie bo jesteś dziennikarzem właśnie dobra państwo mnie wczoraj pozbawił nadziei powiedział że Dziennikarze No to nie mam szans na to żeby tak wirtualna-polska założył założył aby biuro prasowe Bo jest biuro prasowe chyba AFP Francuska Apel do naszego dyrektora poprosimy o biuro jakby rozmowy biuro prasowe wełnianego to byś mógł być Antoni byś tam mieszka powiedzmy dwa tygodnie w miesiącu dlatego nie będziesz wracał Bo tak to dobrze Jak jesteście Zwykłą obywatelem nie dziennikarzem To możesz zamieszkać w Korei czy nie No jest to wykonalne Ale bardzo Pieski Cast Można być tu Rozkład studenci z Chin W wielu krajach zaprzyjaźniony No i ten nieszczęsny australijski student którego wyrzucili mojego wyrzucili Dwóch To możesz studiować i mieszkać więc de facto Tak Można także być biznesmenem który inwestuje w Korei Północnej i są takie przypadki Historia Do tej pory są Że są tam Chińscy biznesmeni Singapur czy był jeden Szwajcar który mieszkał z 7 lat napisał Książka Capital Capitalist in North Korea Książka o prowadzeniu biznesu w Korei Czyli No jest to możliwe to bardzo trudne i nie jest to kierunek dla każdego na pewno bo są pewne ograniczenia Poza tym Mieszkania także pracownicy ambasady Urodziny Także jej Wszystkich pracowników ambasady Polska Państwo również jest jako nieliczna Zresztą Daleko jeszcze Tak czemu Nasza jest największa Mało tego są Koreańczycy którzy Uczymy się Uczą się polskiego albo mówią po polsku organisty to jest polonisty Wobec Skończył Skończyła Polonistyka 5 lat było Nie skończyli magisterkę chyba Zresztą wy mieliście przewodnicy Weronika po polsku resztą posłuchajmy przed chwilą Jak przewodniczka mówi po polsku ona nie jest Ona mieszka Ona mieszka w Polsce ale też mówi Do chaty one czekają to do zobaczenia