KresyŚwiata: Poszedł do fryzjera w Korei Północnej. Obcokrajowiec może być w szoku

Informacja obiegła cały świat fryzury w Korei Północnej Czy to jest tak że idę sobie do fryzjera i mówię No chciałbym Davida Beckhama fryzury czy jedna Wybieramy sobie z plakat Jest Bardzo konserwatywne Więc jest tam nie zobaczymy w żadne Pana Czy w długich włosach No bo jeszcze Są byli w wojsku a Tanga Na krótko Jest mężczyźni mają dałaś ograniczony powiedzmy Społecznie wybór fryzury jest tak że Lista dostępnych Czy zakazany fryzur po prostu jest to kraj w tym jakbyś Ten sposób miał takie włosy to by się patrzeć na jej No DOZ Więc no Żaden facet nawet nie myśli o tym żeby nosić dredy czy jakieś długie Coś takiego Dzień dobry zrobić fryzurę Przywódca Czy Sona zarezerwowana tylko Nie udaje mi się żeby ona była zarezerwowana Ale raczej się nie widuję Osoby które mają dokładnie taką samą fryzurę Karel Poza tym ona jest bardzo trudna do utrzymania to trzeba Staw fryzjerów Żeby pracować Na tą fryzurę bo nas bardzo dobrze Umalowana Więc wydaje że zwykłe Obywatel raczej No nie ma czasu na to żeby Ale ty byłeś u fryzjera tak bardzo lubię chodzić do fryzjera I zawsze przed wjazdem na Korei Północnej Nie chodzę specjalnie do fryzjera przez długi czas Pozwalam że mi włosy trochę odrosły Idę do fryzjera i zawsze na krótko ścinam to Bo panie bardzo ładnie Strzegom nożyczkami Ale rzeczywiście wybierasz z tych dostępnych fryzur Yes Właśnie to zdjęcie które Obiegło świat to jest fryzjera prawdopodobnie w parku wodnym munsu Gdzie jest zdjęć tylko u nas Fryzur i ktoś stwierdził że to są jedyne dostępne fryzury w kraju nie są to jedyne fryzjer prostu Katalog popularnych fryzur obecnie w Korei Północnej Można sobie z tego katalogu No tak podchodzisz mówisz Ja chcę No ale dam radę Powiedziałem proszę to Teraz To przyjeżdżam ze zdjęciem w telefonie mówię proszę mnie zrobić