WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 6 Korea PółnocnapjongjangKresyŚwiataKlaudiusz MichalecKresy ŚwiataEmil Truszkowski Klaudiusz Michalec 3 godziny temu #KresyŚwiata: Turyści są w szoku. Stolica Korei Północnej robi wrażenie Turyści, którzy odwiedzą Pjongjang mogą być w szoku. Miasto różni się od wyobrażeń, które mają obcokrajowcy na temat stolicy Korei Północnej.... Rozwiń Jeśli chodzi o pjongjang No bo to … Rozwiń Transkrypcja: Jeśli chodzi o pjongjang No bo to jest Zupełnie inny punkt na mapie Korei Kto mieszka w pjongjangu jak ING Pewnego mieszka oczywiście partyjna elita Bielenda Pro Mieszkańców ta gra bo w ogóle jeszcze mnie kilkadziesiąt tysięcy osób No to są te Powiązane najbliżej Organami rządzącym Ale także mieszka klasa średnia Zwykli ludzie Tak to to miałem go widać także te różnice Nie wszyscy są tam bogaci to nie wszyscy należą tam dotrę Lidl Tak Ale z drugiej strony Tę zmianę bo Tajemnice Korei Północnej Jest powiedziane o tym wprost że już coraz więcej tej klasy średniej wychodzi do restauracji Na kawę Używa smartfona Więc tak już ja byłem pierwszy od 2015 roku I To co widziałem 2011 roku A co to teraz widzę w tym jakby to są już jakby dwa zupełnie inne Świat Jakby innym Nie dość że jest więcej samochodów na ulicy Gdy jest 2008 roku mogę sobie stać w centrum miasta na ulicy Nic nie jest Teraz muszę uważać bo mnie ktoś może potrącić bo szybko I tak rób czasem potrafi być spory nawet są korki Tak musiałem je nagrać nawet żeby w końcu mi ludzie uwierzyli że tam są samochody isąg Wieczorem Faktycznie jest więcej restauracji są kawiarnie Ja byłem w tych restauracjach byłem w tym Kawia I one nie są tylko dla turystów Ale tam faktycznie ludzie przychodzą siedzą piją kawę Czy jedzą jakieś potrawy A jak właśnie wyglądają Jest oczywiście dużo koreańskich restauracja nobo Zachodnich potraw jest mało głównie jedzą koreańskie potrawy Ale no jest kilka hamburgerownia Pizza Soprano Ale są ich lokalne odpowiedniki jest to bardzo ciekawe wielu Oczywiście zobaczyć i spróbować Ja widzę Dużo zmian Na plus że faktycznie Się zmienił na lepsze Wszędzie są Place budowy miasto ładnie wygląda Koreańczycy są lepiej ubrani Mają telefony komórkowe takie Niezła niektóre nawiązał do technologii oczywiście koreańskie telefon Nie można już dzwonić za granicę Też coś Ciekawy temat I No widać że po prostu Tym ludziom się żyje