KresyŚwiata: W Korei Płn. wiedzą więcej, niż chciałby tego dyktator. Wszystko przez filmy

Filmy o tym porozmawiajmy dlatego że mówi się o tym Koreańczycy nie mają dostępu do żadnych zachodnich produkcji jak jest Trudno to powie No faktycznie W telewizji puszczane są głównie koreańskie produkty Więc zagranicznych filmów za bardzo nie Jeśli już to skraju zaprzyjaźnionych niczym Chiny Rosja czy c Jest festiwal filmowy w pionie Gdzie można zobaczyć zagraniczne Niektóre DVD można kupić Legalnie Pewnie jest jej drugi o Także pewnie filmów z Korei Południowej Na Jaką skalę to nie wiem ale to nie jest tak że Koreańczycy kompletnie nie mają pojęcia jak wygląda świat zewnętrzny A nie oglądają różne filmy Te powiedzmy legalne i nielegalne Słyszę i też różne historię jak to wygląda więc oni wiedzą jak wygląda Wieża wiedzą jak wygląda Jakieś wiedzą jak wygląda nie wiem Chociażby nowy Chociaż Filmów to pewnie coś wiedzieli Wiesz to tak Byś pojechał do Laosu i zapytał się jakiegoś tam rolnika Co sądzi o nowym To co go to obchodzi to jest inny świat przecież no to nie Nie ma nic wspólnego z tym że w ankiecie z 2010 roku Mniej więcej połowa z 200 Uciekinierów z Korei przyznasz oglądała zagraniczną telewizję w film To tylko pokazuje skale Że tak naprawdę no oni są zamkniętym krajem ale Mają po Wracam przekonana że Zawiozłem dużo Może tego nie okazują sobie przed turystami Ale na pewno nie są świadomi i I nie są głupi Nie jestem