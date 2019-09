Kurtki przeciwdeszczowe na jesienne wycieczki

Wybierasz się na jesienną wycieczkę w teren? Koniecznie spakuj porządną kurtkę przeciwdeszczową! Podpowiadamy, jaką wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Dobra wiadomość: nie musisz daleko szukać, bo wszystkie proponowane kurtki przeciwdeszczowe znajdziesz w Domodi!

Kurtka przeciwdeszczowa – jesienny must have nie tylko na wycieczki

Na liście jesiennych zakupów kurtka przeciwdeszczowa co roku zajmuje pierwsze miejsce. W drugiej połowie roku zmienna pogoda zdarza się nie tylko w górach, dlatego nieprzepuszczające wody okrycie wierzchnie to absolutnie niezbędny element zarówno damskiej i męskiej, jak i dziecięcej garderoby. Tylko jaki model wybrać, gdy opcji jest tak wiele? Przede wszystkim dopasowany do naszych potrzeb! Idealna kurtka przeciwdeszczowa to ta, której grubość i fason odpowiadają wymaganiom naszej ulubionej aktywności. Przykładowo – inny krój kurtki będziesz potrzebować na rower, a innej do wspinaczki górskiej. Sprawdź nasz przewodnik, a wszystko stanie się jasne.

Kurtka przeciwdeszczowa – z jakiego materiału?

Pierwsza i najważniejsza kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze kurtki przeciwdeszczowej to oczywiście rodzaj materiału. Na rynku znajdziemy dziś całe mnóstwo kurtek sportowych, których odporność na wilgoć i wodę pozostawia wiele do życzenia. Dlatego zanim zdecydujesz się na zakup, koniecznie przeczytaj opis produktu lub skład materiału na metce.

Kurtki przeciwdeszczowe to prawdopodobnie jedne z nielicznych ubrań, przy których nazwa "poliester” jest jak najbardziej pożądana. Tego syntetyku unikamy jak ognia w przypadku bawełnianych t-shirtów czy swetrów, ale jeśli chodzi o odzież sportową, to poliester jest jak najbardziej wskazany. Kurtki przeciwdeszczowe ze specjalnego wodoodpornego poliestru nie przepuszczają wilgoci, są trwałe i świetnie znoszą pranie.

Na jesienne wycieczki możesz zabrać również kurtkę przeciwdeszczową z tkaniny hydrofobowej. To specjalny rodzaj syntetyku, który w dotyku jest czymś pomiędzy tkaniną a gumą. Jego cechą charakterystyczną jest nie tylko nie przepuszczanie wilgoci, ale przede wszystkim to, że deszcz zwyczajnie po nim spływa. Dzięki temu kurtka przeciwdeszczowa z tkaniny hydrofobowej nie robi się cięższa nawet podczas intensywnych opadów.

A co, jeśli potrzebujesz kurtki do zadań specjalnych? Profesjonalni wspinacze górscy i miłośnicy trekkingu czy hikkingu w trudnych warunkach pogodowych stawiają na kurtki przeciwdeszczowe z membraną gore-tex. Wyróżnia je nie tylko wodoodporność, ale też przepuszczalność powietrza, dzięki czemu łatwiej zachować w nich optymalną temperaturę ciała pod okryciem wierzchnim. Dodatkowo wodoodporna odzież z tą technologią zmniejsza potliwość, więc jeśli szykujesz się na intensywny wysiłek fizyczny, ta opcja będzie strzałem w dziesiątkę.

Kurtka przeciwdeszczowa na jesienne wyprawy – ocieplana czy nie? Jeśli mowa o temperaturze ciała, warto przemyśleć, czy podczas jesiennych wypraw lepiej sprawdzi się kurtka przeciwdeszczowa ocieplana, czy może lekka wiatrówka. Ta pierwsza z pewnością zda egzamin w naprawdę chłodne dni, ale też podczas jazdy na rowerze czy spacerów po lesie – tam, gdzie nie ma mowy o częstych zmianach temperatur. Wybierz wtedy idealną na jesienne wycieczki kurtkę przeciwdeszczową pikowaną, która dzięki cienkiej warstwie puchu zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury ciała przy niskich temperaturach powietrza. Z kolei lekka wiatrówka, czyli nieocieplana kurtka przeciwdeszczowa będzie dobrym wyborem na górskie wyprawy. Jeśli na dole jest dość ciepło, możesz schować taką cienką kurtkę do plecaka bez nadmiernego obciążania pleców. Do kompletu warto dobrać również bluzę z polaru, bo ubieranie się warstwowo w górach jest jak najbardziej wskazane!

Jaki krój kurtki przeciwdeszczowej wybrać na jesienne wycieczki? Jedna z najważniejszych kwestii, jaką należy wziąć pod uwagę przy zakupie kurtki przeciwdeszczowej to oczywiście krój. Dopasujmy go nie tylko do naszej sylwetki, ale też do aktywności, jaką podejmujemy. Dłuższy płaszcz przeciwdeszczowy z pewnością dobrze sprawdzi się w mieście, ale jeśli mowa o aktywnym spędzaniu czasu, to zdecydowanie lepszą opcją są krótkie kurtki przeciwdeszczowe. Najbardziej popularne wśród pań są te sportowe, taliowane, w których sylwetka wygląda doskonale, a ubranie nie krępuje ruchów. Taliowane kurtki przeciwdeszczowe damskie znajdziemy dziś w ofercie każdej sieciówki i każdej marki sportowej. Hitem wśród kobiet są też modne w tym sezonie kurtko-bluzy, czyli modele wkładane przez głowę. Takie damskie kurtki przeciwdeszczowe mają z reguły luźniejszy krój i są nieprawdopodobnie wygodne. A poza tym – dzięki temu, że wyglądają, jak bluzy, można wykorzystać je nie tylko w trakcie jesiennych wycieczek, ale też na co dzień w mieście.

Wśród męskich kurtek przeciwdeszczowych wyróżniają się oczywiście klasyczne sportowe modele. Ich ogromną zaletą jest duża ilość kieszeni zapinanych na zamki błyskawiczne, często chowany w kołnierzu kaptur oraz odblaski (jeśli nie ma ich na kurtce, koniecznie zaopatrz się w takie na pasku!). Dużą popularnością cieszą się też męskie przeciwdeszczowe kurtki pikowane, których ogromny wybór znajdziemy między innymi w 4F. Zalety? Bardzo niska waga i fakt, że tego typu kurtki łatwo jest złożyć do niewielkich rozmiarów i wrzucić do plecaka (często są sprzedawane w komplecie z małym pokrowcem, jak parasolki).

Kurtka przeciwdeszczowa – jakiej marki? Ostatnie ważne pytanie: czy marka ma znaczenie? Oczywiście, jeśli zależy nam na tym, by okrycie wierzchnie służyło nam przez lata, zakup kurtki przeciwdeszczowej Adidas czy Nike na pewno się opłaci. Marki te stawiają na materiały najwyższej jakości, a większość dostępnych w ich asortymencie kurtek jest naprawdę warta swojej ceny. Nie oznacza to jednak, że tańsze propozycje to gorsza jakość. Ogromną popularnością cieszą się chociażby kurtki przeciwdeszczowe Decathlon, które doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach pogodowych. Warte rozważenia są też kurtki przeciwdeszczowe 4F oraz innych marek, których być może jeszcze nie znasz. To, czy postawimy na logo znanej firmy, zależy wyłącznie od naszych preferencji. Najważniejsze, by zwrócić uwagę na skład materiału, krój i grubość!