Łeba chce zmian na plaży. Palacze nie będą zadowoleni

W Łebie chcą wyznaczyć strefę dla palących papierosy na plaży. Bo choć w teorii palić na terenie kąpieliska nie wolno, to w rzeczywistości martwego przepisu nikt nie respektuje, ani nie egzekwuje. "Nadeszła pora aby zrobić z tym porządek" - mówi burmistrz miasta.

Urzędnicy postanowili wyznaczyć strefę dla osób palących papierosy. "Do Urzędu Miejskiego w Łebie już od dawna wpływały sygnały, że wielu turystów wypoczywających na plaży w naszym mieście po wypaleniu papierosa wyrzuca go za siebie, w piasek. Nadeszła pora aby zrobić z tym porządek" mówi cytowany przez Radio Gdańsk Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby i dodaje: "Dochodziło czasem do takich sytuacji gdzie turyści pozwalali sobie miedzy sobą na dość ostre przepychanki słowne ze względu na dym papierosowy".