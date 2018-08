Lepiej uważaj przy szukaniu pamiątek. Za nieoddany zabytek można trafić do więzienia

Poszukiwacze skarbów, którzy bardziej amatorsko podchodzą do zajęcia, mogą się zdziwić. Za przywłaszczenie zabytku kara jest surowa, o czym przypominają eksperci.



- Czym innym jest tata chodzący po plaży z synkiem, szukający tego, co inni zgubili, a czym innym są panowie ubrani w moro chodzący np. po lesie. W tym drugim przypadku możemy podejrzewać, że są to poszukiwacze zabytków i tutaj zaczyna się obszar zainteresowania konserwatora zabytków - wyjaśnia w rozmowie z Radiem Gdańsk Marcin Tymiński, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Co ważne, zgoda konserwatora i właściciela terenu przy poszukiwaniu rzeczy, które mogą mieć wartość historyczną, potrzebna jest nawet wtedy, gdy nie korzystamy ze specjalistycznego sprzętu. Nielegalne poszukiwanie zabytków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

- Jeśli podczas poszukiwań w ogródku znajdziemy dwie stare monety, to na pamiątkę zostawmy sobie je w domu. Jeżeli znajdziemy cokolwiek, co wzbudza nasze wątpliwości, wtedy zgłaszamy się do konserwatora zabytków, gdyż być może mamy do czynienia z zabytkami archeologicznymi, a to oceni konserwator. Z kolei jeśli znaleźliśmy w ziemi jakieś rzeczy cenne, też powinniśmy zgłosić je konserwatorowi - mówi Tymiński.