Lodówka hotelowa z czujnikiem ruchu. Wystarczy podnieść butelkę, żeby zapłacić

Internauta umieścił na serwisie Reddit zdjęcie lodówki. Co w tym dziwnego? Otóż wykorzystuje ona ludzką niewiedzę, aby naliczać rachunek. Każdy nieuważny turysta da się na to nabrać.

Na lodówce umieszczono informację ostrzegawczą. Jednak ulokowano ją za butelkami, małą czcionką, co utrudnia rozczytanie. Właściwie to nawet ciężko ją zauważyć. W dodatku wersja w języku angielskim umieszczona jest maksymalnie po lewej stronie, przez co nie rzuca się od razu w oczy. Turyści znający tylko ten język mogą łatwo narazić się na niepotrzebne koszta.