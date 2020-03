WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

LOT zabierze Polaków z Sydney. Jak będzie przebiegać podróż? Klaudiusz Michalec, dziennikarz Wirtualnej Polski, poleci z Australii do Polski samolotem naszego narodowego przewoźnika. Będzie to pierwszy... Rozwiń lot do domu który niebawem będzie … Rozwiń Transkrypcja: lot do domu który niebawem będzie czekał naszego redakcyjnego kolegę Klaudiusza Michale który jest teraz w Sydney No właśnie kończy się urlop pytanie czy przylecisz do Polski kiedy to się stanie i czy do odbędzie się przede wszystkim bez problemów tak lot do Sydney Sydney tak naprawdę do Warszawy ma się odbyć bez problemu przynajmniej na razie mamy takie informacje 23:55 ta godzina zero i wtedy też samoloty z Cinema wyruszyć w podróż do Polski Oczywiście to jest drugi koniec świata to jest duża też odległość w związku z tym w związku z tym będzie to jest przewidziany między w Singapurze wtedy też Singapur w Singapurze będzie do tankowanie tego samolotu a następnie znowu uda mi się w podróż do już do Warszawy na pokład będzie około 250 osób Chociaż jak już mówiłem wam kilka dni temu informowałem was kilka dni temu Zgłoszenie było około 700 a to oznacza że mnóstwo Polaków nadal zostanie tutaj uwięzionych niejako w Australii nie tylko zresztą w Sydney ale wielu innych miejscowościach w Australii A co Warto zaznaczyć to ja tutaj w Australii zmienia się tak naprawdę w każdym dniem widzimy obrazki Jem właśnie z Australii No można powiedzieć że bardzo podobnie jak w Polsce tylko trochę cieplej i bardziej Jak wygląda zaopatrzenie w sklepach jak wygląda sytuacja z produktami spożywczymi z maseczkami ze środkami na przykład do dezynfekcji jeśli chodzi o sklepy w Australii to tam sytuacja Mam wrażenie że trochę się opanować Trochę już się zmieniła niż niż chociażby jeszcze 3 tygodnie kiedy 3 tygodnie temu tutaj wylądowaliśmy w Sydney poszliśmy do jednego z marketów No i przede wszystkim rzucało rzucało się w oczy to że po prostu brakuje papieru toaletowego ludzie na ten papier toaletowy Zresztą mogą państwo zobaczyć się jak wyglądały chociażby puste półki w Australii nadal tego papieru toaletowego brakuje No i chociażby kiedy byliśmy u jednej z Polek mieszkających w Sydney kiedy ona Ja jechałem samochodem Kiedy zobaczyła że papier toaletowy w dzielnicy China To o której teraz jesteśmy Zresztą gdzieś tam pojawił gdzieś jest wystawiony na zewnątrz Od razu otrzymała samochód i mówi idź szybko Kup ten papier toaletowy ja idę idę paczek ile się tylko da ile się tylko dla tych warzyw kup bo po prostu brakuje tego walutowego jeśli chodzi o inne produkty spożywcze to rzeczywiście można zobaczyć puste półki i jeśli chodzi o na przykład mięso jeśli chodzi o makaron jeśli chodzi o ryż ludzie wcześniej robili te zapasy dlatego że się bali tego następuje tak naprawdę już teraz w Australii bo na ten moment przynajmniej z tego co wiem 2810 przypadków zakażeń w Australii to naprawdę bardzo dużo najwięcej oczywiście w Sydney w którym się teraz znajdujemy tam jest około 1200 przypadków zakażenia Korona wirusem I co warto podkreślić cały czas jest coraz więcej tych przypadków chociaż władzę Australii teoretycznie robią wszystko co w ich mocy aby zahamować rozwój koronawirusa Australii