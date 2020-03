WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

LOT zabierze rodaków z Sydney. Pierwszy tak daleki rejs w historii polskich linii

Klaudiusz Michalec, dziennikarz Wirtualnej Polski, utknął w Australii. Kraj ten nie wpuszcza już do siebie turystów, a powrót do Polski liniami...

Transkrypcja: my tak naprawdę mieliśmy wiedzie dzisiaj lot powrotny zaplanowany rejsowym na samolotem ale plany się nieco zmieniły do tego że ten lot pozostało nam odwołany właściwie lot pośredni bo tam jest wylądować do Warszawy został odwołany więc bo z góry wiadomo że po prostu nie wrócimy i dlatego bo Zastanawialiśmy się przez wiele wiele dni godzin jak wrócimy do Polski drugi koniec świata jakkolwiek by patrzeć i tak naprawdę nie ma stąd już drogi ucieczki bo moglibyśmy wracać na przykład przez Bali i tam ewentualnie zabrać się rządowym samolotem lotu do Polski ale też Bali już się zamknęło naturystów nie wpuszczę obcokrajowców to jest Zresztą tam Australia też się zamknęła już na obcokrajowców co warto podkreślić oni od piątku wpuszczają obcokrajowców do Z jakiego kraju ładnie wyglądał ten proces zakupu biletu zorganizowania tego transportu powrotnego którym powiedziałeś że będzie w najbliższą sobotę wyglądał dosyć się nietypowo dlatego że premier Mateusz morawiecki w weekend dopiero poinformował na niespodziewanie zupełnie na w mediach społecznościowych że taki lot do Sydney i w ogóle będzie zorganizowany nawet nie liczył tutaj ambasada konsulat tak naprawdę na znam już mówił od samego początku żebyśmy nie liczyli na na powrót na lot do Sydney bo ponieważ lot Nigdy tutaj nie na drugi koniec świata bez pierwsze w ogóle lot z historii naszego Narodowego przewoźnika który będzie tak daleko przemierzał taką trasę i było to o tyle że premier Mateusz morawiecki właśnie ogłosił że będzie pewne lot i to warto dodać jak już wszystko tutaj okazało się że takiego będzie zorganizowany No to Polacy odetchnęli z ulgą Według moich informacji w sumie oficjalne informacje które udało nam się udało mi się pozyskać z lotu tych wniosków wniosków przez stronę lot do domu pl było Sydney całej Australii tak naprawdę 700 już Michael kołysanki Bardzo dziękujemy czekamy na powrót swój bezpieczny i przede wszystkim zdrowe powrót do Polski wracaj do nas szybko ale raczej wracaj na kwarantannę więc będziemy z pewnością Klaudiusz radzi sobie w czasie kwarantanny