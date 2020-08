WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Informacja prasowa 28 min. temu Luksusowy wypoczynek w naturze Macie takie miejsce, w którym udaje Wam się odetchnąć od codzienności? Znacie to uczucie rozdarcia, kiedy zmęczeni pracą i problemami, nie mamy czasu na długie podróże a marzy nam się wyjazd w urokliwe miejsce, gdzie poczujecie świat luksusu i elegancji? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Pałacu Alexandrinum Proponujemy odwiedzić miejsce niezwykłe, pełne kontrastów. Miejsce, w którym pobyt będzie niezwykłym przeżyciem. Razem odwiedzimy miejsce gdzie bogata historia przeplata się ze współczesnością, gdzie swoje kroki stawiał najbardziej tajemniczy Car Rosji Alexander I w towarzystwie pięknych kobiet oraz ostatni Król Polski – Stanisław August Poniatowski. Miejsce, gdzie błękit nieba przeplata się z zielenią traw a rano budzi nas śpiew ptaków. Miejsce czyste i naturalne. A to wszystko oddalone od Warszawy tylko kilkanaście kilometrów. Miejsce, stworzone z pasją i miłością do piękna. Miejsce które pokochacie i które uzależnia. O jakim miejscu mowa? Pałac Alexandrinum – hotel prowadzony przez ludzi kochających przyrodę, sztukę i piękno tego świata. Hotel w którym poczujecie się wyjątkowo również dzięki zabiegom SPA na światowym poziomie.Co sprawia, ze hotel ma szanse stać się ulubioną oazą luksusowego wypoczynku? Niezwykłe położenie i kulinarne podróże. Wyjątkowość lokalizacji tego miejsca, bardzo blisko stolicy, a jednocześnie w zupełnie innym świecie. Goście, którzy zbliżają się do Krubek-Górek, gdzie położony jest hotel, mogą obserwować niezwykła przyrodę. Mijają sarenki, młodziutkie żurawie, które spacerują pod czujnym okiem rodziców. Czasem trzeba zdjąć nogę z gazu, gdyż przez drogę dostojnie potrafi przemaszerować łoś. A stałymi gośćmi pałacowego parku są wiewiórki poszukujące przysmaków, bociany, jeże i wiele innych urokliwych ,,stworzeń”. Zabytkowy Park z pięknie zachowanym starodrzewem jest miejscem magicznym. Pełen uroczych alejek, ławek w zacisznych miejscach i licznych stawów z pomostami. Spacerujący mogą podziwiać w nim mała architekturę: kamienne lwy, zabytkowe altanki, łuk triumfalny czy świątynię Diany. Nie sposób nie wspomnieć tu o Dębie Konstanty, który liczy sobie już 500 lat! Był świadkiem wielu historycznych chwil. Przechadzały się koło niego niezwykłe osobistości. Widział szczęście i łzy ludzi, którzy przez lata bywali w majątku w Krubkach. Szkoda, że nie potrafi nam tego opowiedzieć. W dawnych czasach polana, na który stoi dąb, była miejscem spotkań towarzyskich. Przy stoliczkach zasiadali uwcześni władcy tego świata w towarzystwie pięknych kobiet i przy dyskusjach o sprawach wielkiej wagi państwowej, popijali herbatkę i inne trunki. Dzisiaj ten 12-hektarowy park położony jest w obszarze Natura 2000 i jest doskonałym miejscem do odpoczynku od miejskiego szumu, smogu i zanieczyszczeń. Znajdą tu swoje miejsce zakochani na romantyczne spacery, rodziny z dziećmi a także organizatorzy imprez plenerowych i integracyjnych. Wieczorami w parku rozbrzmiewa muzyka na żywo. Na restauracyjnych tarasach Goście mogą delektować się smacznymi posiłkami, bawić się przy dźwiękach gitary, wspólnie śpiewać i biesiadować. O podniebienia Gości nieustanie dba czujny Szef Kuchni restauracji Tremo, Tomasz Maćkowiak. Tomasz z artystyczną precyzją przygotowuje każde danie. Dba o to, aby korzystać wyłącznie ze świeżych i naturalnych produktów. Owoce i warzywa kupuje u okolicznych rolników, sadzi świeże zioła i nowalijki, pieczołowicie je pielęgnuje. W swojej kuchni zawsze wykorzystuje produkty sezonowe tak aby Goście mogli korzystać z darów każdej pory roku. Szef Kuchni zabiera w niezwykłe podróże kulinarne. Warto wspomnieć, że nazwa restauracji wywodzi się od nazwiska Paula Tremo, nadwornego kucharza samego króla Polski Augusta Poniatowskiego, który był częstym gościem swojego syna, ówczesnego właściciela majątku. https://www.palac-alexandrinum.pl/restauracja Dlaczego warto wybrać Pałac Alexandrinum na wypoczynek? Rozległe tereny, brak tłumów i czyste powietrze sprawiają, że jest to miejsce idealne na weekendowy wypad lub na spędzenie wakacji. Butikowy Pałac w stylu pałacowym oraz nowa odsłona Rezydencji w stylu glamour – do wyboru dla Gości. Dbałość o detale, piękny zapach, który unosi się w całym Pałacu, wyszukane meble i czystość – to wszystko zastaniecie w Pałacu Alexandrinum. Warto wspomnieć, że każdy z pokoi jest precyzyjnie dopracowany i indywidualnie wyposażony. Kameralność i przytulność w otoczeniu pięknego, naturalnego parku, to cechy tego hotelu. Pałac Alexandrinum jest miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zadbano w nim o atrakcje zarówno dla aktywnych jaki dla tych, którzy chcą odpocząć w spokoju i wyciszeniu. Na Gości czeka przestronna strefa Aqua, wyposażona w wygodne leżaki, na których można zjeść lekki posiłek. Basen dla amatorów pływania, brodzik dla dzieci, relaksujące jacuzzi czy sauna – to wszystko dostępne jest dla odwiedzających hotel, praktycznie non stop. W świecie piękna Czy wiecie, że szczęście na poziomie ducha i umysłu jest nierozerwalnie połączone ze zdrowiem fizycznym? Wielokrotnie nagradzane w konkursach na najlepsze gabinety, SPA Alexandrinum to idealne miejsce by zadbać o swoje piękno, dopieścić ciało czy po prostu oddać się błogiemu relaksowi. Zabiegi w SPA Alexandrinum to podróż do niezwykłych zakątków świata i krain luksusu, o których marzy każdy z nas.Zabiegi wykonywane są z należytą starannością w oprawie relaksującej muzyki i cudownych aromatów olejków eterycznych. Każdy zabieg lub masaż uwzględnia indywidualne potrzeby Gości, styl życia, czas, nastrój czy rodzaj stresu. Na szczególną uwagę zasługują masaże z wykorzystaniem naturalnych produktów z całego świata. Produkty, z których korzystają masażyści to między innymi: lawenda, rozmaryn, słodka pomarańcza, algi laminaria, glinka wulkaniczna, olejki ylang-ylang. https://www.palac-alexandrinum.pl/spa/spawellness A może aktywnie? Podczas odwiedzin tego niezwykłego miejsca pod Warszawą koniecznie musicie odwiedzić Pałacową Stajnię. Wiecie, że jeździectwo to jeden z najbardziej eleganckich sportów świata?

W stajni Pałacowej prowadzone są treningi wysokiej klasy z wykwalifikowanymi trenerami dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców. Konie są przystosowane dla osób zaczynających swoją przygodę z jeździectwem jak i dla tych, którzy zainteresowani są wyjazdami na zawody. Tereny leśne otaczające hotel to wyprawy, rajdy dla jeźdźców na powitanie wschodów słońca i nie tylko. Do dyspozycji Gości są również dostępne rowery, a w każdym pokoju można znaleźć informację o atrakcyjnych trasach rowerowych w nasze okolicy. Miłośnicy sportu mogą spożytkować swoją energię w strefie fitness lub na siłowni zewnętrznej. A wieczorem, przy szklaneczce whisky lub przy kieliszku wina, Goście mogą spróbować swoich sił podczas gry w bilard, szachy plenerowe, na siłowni w parku lub pojeździć konno na oświetlonej ujeżdżalni. I oczywiście ważna informacja dla posiadaczy zwierząt. Nie musicie martwić się o swojego pupila. Każdy taki przyjaciel rodziny jest mile widziany w hotelu.

https://www.palac-alexandrinum.pl/hotel/atrakcje/stajnia-palacowa Kraina Adventure Tylko 300 m od hotelu, tuż po przejściu przez Tajemniczą Furtkę, nad brzegiem przejrzystej wody znajduje się tajemnicza Kraina Adventure. Zrozumiesz to dopiero, kiedy znajdziesz się pośród dzikiej przyrody i sięgniesz wzrokiem aż po horyzont. Farma Makedońskich to kilkaset hektarów zróżnicowanej przyrody stwarzającej idealną scenerię do uprawiania sportów wodnych, wędkowania, kajakowania czy wypraw przyrodniczych. Wakacje trwają i warto w tym czasie odwiedzić to niezwykłe miejsce i przekonać się na własne oczy o uroku i wszystkich atutach Pałacu Alexandrinum. Nie macie jeszcze swojego miejsca na idealny wypoczynek? W Pałacu Alexandrinum każdy znajdzie coś dla siebie. Informacja prasowa Pałacu Alexandrinum Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze