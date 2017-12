Łyżwy ponad dachami miasta. W Budapeszcie powstało niesamowite lodowisko

Budapeszt, jedno z najpiękniejszych miast Europy, zimą przyciąga niezwykłym klimatem i magicznymi jarmarkami. W tym roku na turystów czeka jeszcze jedna niesamowita atrakcja. Lodowisko na dachu hotelu President.

Grzane wino, pieczone kasztany i jeżdżenie na łyżwach z widokiem na wspaniałą panoramę Budapesztu z lotu ptaka . Czy to nie jest idealny pomysł na spędzenie zimowego wieczoru?

Goście hotelowi mogą skorzystać z niego za darmo, inni za wejście muszą zapłacić. Wstęp kosztuje 990 HUF, czyli 13 zł . Wypożyczenie łyżew to koszt 490 HUF, czyli 6,5 zł. W drewnianej chatce można także kupić grzane wino, pieczone kasztany, gorącą czekoladę czy węgierski przysmak świąteczny: biegli.

Lodowisko jest otwarte od poniedziałku do piątku od godz. 16 do 20, a w weekendy od godz. 14 do 20.