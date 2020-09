MAGIA WODY I WIATRU

Wsiadajcie na łódkę lub kajak i wypuście się na wodne szlaki! Pod żaglem czy z wiosłem w ręku traficie na miejsca niezwykłe. Czy wiecie, że nowoczesne porty jachtowe na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim to znak komfortu i spokojnej przystani? Tu złapiecie dobry wiatr, poznacie klimatyczne miasteczka, wioski rybackie i modne nadmorskie kurorty .

Odwiedźcie stolicę regionu, Szczecin, mekkę wielkich żaglowców, znaną świetnie oldtimerom, które przybywają na spektakularne regaty The Tall Ships’ Races z całego świata. Do centrum dopłyniecie przecinającą miasto Odrą, by zacumować tuż przy Starówce, u stóp majestatycznych Wałów Chrobrego, nieopodal magicznego Zamku Książąt Pomorskich. Na wyspie Łasztowni, przy historycznych „dźwigozaurach” poczujecie nostalgiczny klimat dawnego portu. Koncepcja miasta – ogrodu, realizowana w Szczecinie, jest szczególnie bliska sercom wodniaków.