Majowa promocja na bilety do Energylandii

Powiedzenie "w maju jak w raju” odnosi się do aury, który sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz.Towarzystwo kwitnących drzew i kwiatów oraz wysokie wartości na termometrach powodują, że chcemy wyjść z naszych domów. Dlatego spieszymy z propozycją na jego spędzenie cudownych chwil w miejscu, w którym uśmiech pojawi się już na samym wejściu. Mowa o Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, który czynny jest codziennie od 10:00

Od najbliższego poniedziałku będziemy mieli okazji zdobyć wejściówki do Parku w niższych cenach. Rusza bowiem promocja na bilety elektroniczne, która potrwa do 19 maja.

Za indywidualny bilet normalny zapłacimy teraz 99 zł (zamiast 119 zł), znów za ulgowy dla dzieci do 140 cm wzrostu 59 zł (zamiast 69 zł)! Bilety dwudniowe zostały przecenione na 179 zł (zamiast 219 zł) za normalny i 99 zł (zamiast 119 zł) za ulgowy. Bilet w promocyjnej cenie (z ważnością do 19 czerwca 2019) kupicie poprzez stronę internetową: https://ticket.energylandia.pl/

Energylandia to miejsce, które pokochały już miliony Polaków, ale i gości zza granicy. Park w tym roku celebrować będzie swoje 5 urodziny, ale goście świętować tu mogą każdy wolny dzień od pracy czy szkoły, ale i wyjątkowe okazje (np. w dniu urodzin dziecka do 18 roku życia – bilet kosztuje 1 zł – szczegóły TUTAJ). Cieszyć się jest na czym, bo wiem na blisko 30 hektarach powierzchni do dyspozycji mamy 70 atrakcji o zróżnicowanym poziomie ekstremum. Od tych dedykowanych dzieciom, po te które skutecznie pobudzają i zwiększają tętno bicia serca. Zestaw atrakcji obejrzeć możesz TUTAJ. Wśród flagowych atrakcji należy wymienić największego w Europie Mega Coastera Hyperion. Jego wagoniki rozpędzają się do prędkości szybszej niż ta dozwolona na polskich autostradach - 142 km/h, a wysokość pierwszego spadku wynosi aż 80 metrów. Przejazd niemal półtorakilometrową trasą z pewnością pozostanie w Waszej pamięci na długo. Innym rekordowym Roller Coasterem jest Speed Water Coaster. To połączenie przejazdu klasyczną kolejką górską z przejazdem wodnym łodziami. Te wspinają się po konstrukcji mierzącej 60 metrów wysokości i rozpędzają do prędkości 110 km/h.