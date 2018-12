Malta najlepszą destynacją LGBT+ w Europie. Każdy może się tutaj czuć swobodnie

Malta zajęła pierwsze miejsce w europejskim rankingu najlepszych destynacji LGBT+ (Europe's Best Destinations). Maltańskie Wyspy są nie tylko najlepszym miejscem LGBT w Europie, ale także jednym z najbardziej przyjaznych na całym świecie.

Co sprawia, że dane miejsce staje się ulubionym dla społeczności LGBT+? Najbardziej oczywistą wydaje się odpowiedź, że to obecność barów, hoteli, restauracji, plaż czy innych miejsc, w których przedstawiciele mniejszości seksualnych mogą czuć się komfortowo. Ale chodzi o coś więcej niż tylko o odpowiednią infrastrukturę. Chodzi przede wszystkim o szacunek i przyjazne nastawienie lokalnej społeczności, otwarte umysły gospodarzy, które sprawiają, że goście deklarujący inną orientację seksualną poczują się tam jak w domu, ponadto, odpowiedni, gwarantujący bezpieczeństwo system prawny. Malta ma zatem powody do dumy. Głosami internautów została wybrana najlepszą destynacją LGBT+ w Europie!

W rankingu drugie miejsce zajął Wiedeń, a trzecie Maspalomas na Wyspach Kanaryjskich. W pierwszej dziesiątce miast znalazły się także: Londyn, Paryż, Algarve, Bruksela, Porto, Drezno i Barcelona.