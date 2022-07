Maroko zachwyca na każdym kroku. "Wielu przewodników mówi po polsku"

Maroko to piękny kraj, który dla wielu turystów - również tych z Polski - jest pierwszym spotkaniem z Afryką. Państwo słynące m.in. z produkcji oleju arganowego odwiedziła dziennikarka Wirtualnej Polski Monika Sikorska. Jak powiedział jej przewodnik Abdelhakim Achour, najlepszym momentem na wizytę w Maroku są początek zimy oraz wiosna, ponieważ panują wtedy najprzyjemniejsze temperatury, aczkolwiek np. do Agadiru można przyjechać w dowolnym momencie roku. Nasi rodacy mogą liczyć na oprowadzanie w ojczystym języku. -Wielu przewodników mówi po polsku. Co prawda odwiedza nas najwięcej gości z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, ale liczba Polaków i Rosjan zdecydowanie wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat - tłumaczy Abdelhakim Achour.

