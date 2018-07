Martyna Wojciechowska apeluje do turystów na Facebooku. "Śmiecenie to obciach"

Zaangażowanie Martyny Wojciechowskiej w ekologię wystawione było ostatnio na próbę. Afera z plastikowymi butelkami długo była komentowana przez internautów. Teraz dziennikarka podjęła inny palący problem.

We wpisie na Facebooku dziennikarka przekonywała, że plastikowe butelki są lepsze dla środowiska niż szklane (poniżej tłumaczymy argumenty za i przeciw). Komentatorzy i ekolodzy już zarzucili Martynie Wojciechowskiej greenwashing, czyli "zielone kłamstwo". To termin stworzony przez działaczy Greenpeace, walczących z firmami, które na wyrost eksponują ekologiczne cechy swoich produktów czy opakowań.

Dziennikarka w rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczyła: - Opisałam jeden aspekt, czyli transport plastikowych i szklanych butelek i związaną z tym emisję spalin i CO2 do atmosfery, chcąc skłonić ludzi do refleksji, do głębszego zastanowienia się. Zależy mi, żeby każdy, kto czyta te słowa, zdał sobie sprawę z tego, że opakowanie nie jest jednoznacznie złe, o ile podejmiemy właściwą decyzję, co z nim zrobimy. To przesłanie jest dla mnie najważniejsze.