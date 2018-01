Marzysz o domu na rajskiej wyspie? Wystarczy 1 euro, żeby kupić posiadłość na Sardynii

Miasteczko Ollolai na włoskiej Sardynii sprzedaje opuszczone domy za równowartość 4 zł. Władze liczą, że tym sposobem zachęcą ludzi do osiedlenia się w tym zakątku Włoch.

Sardynia, druga co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym, to prawdziwy wakacyjny raj, który co roku przyciąga miliony turystów. Kusi turkusowymi zatokami, bajecznymi plażami, włoską kuchnią i gwarantowaną pogodą. Dom w takim zakątku to marzenie wielu osób. Okazuje się, że nic prostszego.