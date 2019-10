Mazury dla wymagających

Czy jesienią albo zimą warto jechać na Mazury? Zdecydowanie tak! Szczególnie jeśli czeka tam na nas taki hotel jak Mrągowo Resort & Spa****. Bliskość natury pozwoli cieszyć się zarówno jesiennymi barwami, jak i zimową magią, a liczne atrakcje dla całej rodziny sprawią, że nikt nie będzie się nudzić – bez względu na pogodę za oknem

Kraina tysięcy jezior

Mazury to oczywiście jeziora, których jest tu w rzeczywistości znacznie więcej niż tysiąc – podobno aż 2600. Ale to również lasy, pałace, dworki oraz niezliczona ilość szlaków rowerowych. Atrakcji dla fanów aktywnego wypoczynku oraz różnych opcji spędzania wolnego czasu jest tu mnóstwo i każdy, niezależnie od wieku i upodobań, znajdzie coś dla siebie. Jednym z najpopularniejszych miejsc w regionie jest z pewnością Mrągowo – i to właśnie tam, bezpośrednio nad brzegiem jeziora Czos, mieści się elegancki, rodzinny Hotel Mrągowo Resort & Spa**, dostępny teraz w specjalnej promocji na stronie Travelist.pl.

Czas na relaks

Z rodziną, przyjaciółmi, a może solo? Pobyt w tym miejscu będzie przyjemnością w każdej konfiguracji. Gospodarze zadbali o to, by atrakcje były różnorodne i każdy mógł poczuć się nie tylko swobodnie, ale też wyjątkowo. Fantastyczna lokalizacja na wzgórzu nad jeziorem, nowoczesny kompleks basenowy ze zjeżdżalnią, atrakcjami wodnymi, zewnętrznym jacuzzi i sauną, gabinety spa, siłownia, kręgle – to tylko namiastka tego, co czeka na gości tego mazurskiego hotelu. Nie można także zapomnieć o wykwintnej restauracji z pięknym słonecznym tarasem. KRUTYNIA & BEŁDANY serwuje dania zarówno polskie, jak i europejskie, jednak znaleźć tu można także regionalne przysmaki, które są oryginalną kompozycją kuchni polskiej, niemieckiej i kresowej.

Raj dla milusińskich

Nie tylko duży, ale też najmniejszy gość poczuje się w Hotelu Mrągowo Resort & Spa** jak prawdziwy VIP. Małpi Gaj, dmuchany statek piracki, Magiczny Dywan, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, plac zabaw na świeżym powietrzu z trampoliną, tyrolka – atrakcje dla dzieci można by wymieniać jeszcze długo. Najważniejsze jednak, że nikt nie będzie miał tu czasu na nudę, a po zabawie można przekąsić coś pysznego z bogatego dziecięcego menu dostępnego w hotelowej restauracji.