Melsztyn. 42-latek utonął w Dunajcu

Jak poinformowała lokalna policja, rodzina z powiatu brzeskiego wypoczywała nad Dunajcem w miejscowości Melsztyn w powiecie tarnowskim. Ok. godz. 16 ojciec z 14-letnim synem weszli do wody, kierując się w stronę środka koryta rzeki. W pewnym momencie stracili grunt pod nogami i zostali porwani przez nurt.

Przepływające tamtędy kajakarki podpłynęły do chłopca i pomogły mu wydostać się z wody. Przetransportowały go do brzegu. Na ratunek mężczyźnie ruszył inny kajakarz, niestety on znajdował się już pod wodą.