Miejskie baseny zewnętrzne. Gdzie można popluskać się na świeżym powietrzu?

Kąpielisko Miejskie w Cieszynie

Kąpielisko Miejskie w Cieszynie działa w tym sezonie do 3 września. Na terenie kompleksu można znaleźć basen olimpijski o wymiarach 50 na 25 m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik z małą zjeżdżalnią, dwa boiska do siatkówki plażowej i stół do tenisa stołowego. W pobliżu można skorzystać z punktów gastronomicznych. Baseny są otwarte w zależności od pogody - aktualne informacje dostępne są na Facebooku.