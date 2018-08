Mieszkańcy hiszpańskiej wyspy mają dość turystów. Pogarszają jakość ich życia

Mieszkańcy Tabarcy apelują do władz regionu oraz do rządu w Madrycie o zahamowanie inwazji turystów. Choć na wyspie żyje jedynie 60 osób, w ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 230 tys. wczasowiczów.

Położona ok. 20 km od Alicante Tabarca jest gminą, w której na jednego mieszkańca przypada największa liczba skarg przeciwko turystom w Hiszpanii . Do rządu wspólnoty autonomicznej w ciągu roku napływa od mieszkańców wyspy średnio 3000 skarg.

Miejscowi narzekają, że turyści dosłownie zadeptują ich wyspę. Podkreślają też, że przez przyjezdnych zwiększa się koszt ich życia. Część urlopowiczów nocuje w hotelach, a część w wynajętych mieszkaniach. Wysoki popyt na nieruchomości w sezonie wakacyjnym powoduje wzrost cen wynajmu, co uderza po kieszeni także część obywateli wyspy. Sezon turystyczny na Tabarce trwa od maja do października i w tych miesiącach koszt wynajmu mieszkań przekracza 1200 euro za miesiąc. W drugiej połowie roku wartość wynajmu spada o ponad połowę, bo do ok. 500 euro.