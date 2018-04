Monocyklem, tuk-tukiem i w luku bagażowym, czyli 10 szalonych podróży dookoła świata

W czasach, gdy podróże są dostępne dla każdego, aby zyskać rozgłos, trzeba się czymś wyróżnić. Ci podróżnicy wymyślili na to oryginalne, choć nie zawsze bezpieczne sposoby.



Nadał się jako bagaż

Zacznijmy od przeszłości. Do dziś trudno pobić podróż sprzed 50 lat, bo nikt nie chce aż tak ryzykować. Australijczyk Reg Spiers, sportowiec, w 1964 r. uległ kontuzji podczas zawodów w Anglii i musiał poddać się rekonwalescencji. Z braku funduszy na bilet powrotny do domu wśliznął się do drewnianej skrzyni z przesyłką lotniczą z Londynu do Perth, spędzając 63 godziny lotu w luku bagażowym samolotu. Doleciał cały i zdrowy. Niestety historia nie ma happy endu. Lubiący ryzyko sportowiec zaczął się zajmować szmuglem narkotyków i skończył za kratkami.