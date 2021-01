Morsowanie hitem wśród Polaków. Sieć zalewają zdjęcia i memy

Moda na morsowanie nabierała rumieńców przez kilka ostatnich lat. Zdaje się jednak, że tradycja kultywowana od wieków stała się dla niektórych sposobem na lans w sieci. Media społecznościowe zalewają w ostatnim czasie nie tylko zdjęcia z morsownia, ale i memy nawiązujące do nowego trendu.

"Morsowałem" - to słowo przyprawia niektórych o mdłości. I choć moda na kąpiel w lodowatej wodzie zyskuje na popularności, to internauci bez litości drą łacha z amatorów morsowania, którzy wykorzystują trend do lansowania się w mediach społecznościowych.

Morsowanie - nowa moda w 2021 r.

Można odnieść wrażanie, że jeszcze rok temu morsowanie nie było aż tak przebojową aktywnością. Zdaje się, że z początkiem 2021 roku celebryci, a za nimi tysiące ich obserwujących z mediów społecznościowych ruszyli tłumnie na podbój lodowatych rzek i jezior.

- Morsowanie nadal wydaje nam się czymś nowym i nietypowym, a więc przez to – ciekawym. Jest to aktualnie jedna z niewielu – z powodu pandemii – aktywności hobbystycznych, w których możemy uczestniczyć wspólnie z innymi ludźmi. Dodatkowo wchodzenie do wody w zimie traktujemy jako wyzwanie, którego realizacja poprawia naszą samoocenę i daje poczucie przekraczania granic - mówi w rozmowie z WP Małgorzata Osowiecka, psycholog z SWPS w sopocie. - Jesteśmy zadowoleni, że mamy na coś wpływ, ponieważ poczucie kontroli w dobie pandemii jest oceniane przez ludzi jako znikome. Pochwalenie się morsowaniem w mediach społecznościowych dodaje nam siły i może być wyrazem naszej dumy z własnego osiągnięcia. Od ludzi zaś możemy uzyskać wsparcie i zachętę do podejmowania dalszych wyzwań.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Kolorowe czapki, rękawiczki i zarumienione poliki. Początek roku 2021 to prawdziwe tsunami zdjęć fanów morsowania. Jak się domyślacie, Internet nie mógł przejść obok tego zjawiska obojętnie i bardzo szybko wykorzystał jego "memogenny" potencjał".

- Morsowanie jest doskonałym sposobem na budowanie odporności, która przyda nam się jeszcze bardziej w czasie pandemii koronawirusa. Promowanie tego rodzaju aktywności zwiększa jedynie liczbę zainteresowanych tym sportem osób i to mnie cieszy - mówi Asia Wiśniewska z Gdańska, która razem ze znajomymi morsuje od lat. - Niestety osoby wchodzące do wody tylko po to, aby strzelić szybką fotkę na Facebooka, są idealną pożywką dla hejterów w sieci i sprawiają, że niektórzy zaczynają traktować morsów z pobłażaniem - opowiada nam.

Morsowanie - skąd tylu fanów tego sportu?

Zastanawiając się nad tym, co sprawiło, że morsowanie stało się hitem w tym sezonie, warto wziąć pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią. Lockdown trwa już prawie rok. Polacy tęsknią za spędzaniem czasu poza domem i uprawianiem jakiejkolwiek formy aktywności. Siłownie pozostają zamknięte, podobnie jak kluby fitness, baseny czy stoki narciarskie.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

A zatem, jeśli w mediach społecznościowych pojawił się bodziec aktywizujący w uśpionym społeczeństwie iskrę do działania, trudno się dziwić, że tłumy zachęcone przez celebrytów ruszyły na wspólne morsowanie. Wielu amatorów tej aktywności ma w tym sezonie szansę zadebiutować jako mors. Pozostaje jednak pytanie: czy to tylko tymczasowa moda, a może nowy narodowy sport Polaków?

