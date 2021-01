Morsowanie i wyprawa w góry w szortach. "Uprawiajmy sporty ekstremalne z głową"

Nie brakuje turystów w Polsce, którzy przeceniają swoje możliwości w kwestii aktywności zimowych. W połowie stycznia uratowano kolejne lekkomyślne osoby, które z głęboką hipotermią i w stanie ciężkim trafiły do szpitala. W szortach próbowały dostać się na jeden ze szczytów górskich w Beskidach, kiedy na zewnątrz było ok. -25 st. C. Ratownicy i lekarze zdecydowanie odradzają "górskie morsowanie" i polecają wybierać to klasyczne, w wodzie. "Kilka minut w wodzie, pod kontrolą i jeśli pozwala nam na to zdrowie" – mówił w rozmowie z WP dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

