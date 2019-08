Na LPG przez Europę – Explore the world with STAG

Podróż samochodem zatankowanym paliwem LPG to synonim mobilności. Tankując ponad dwa razy tańsze paliwo znika ograniczenie związane z wysokimi kosztami podróży, łatwiej i przyjemniej można zwiedzić świat na 4 kołach. Firma AC S.A., producent instalacji autogaz marki STAG wspiera mobilność i podróże pod hasłem Explore the World With STAG.

Explore the World with STAG to filozofia ludzi “młodych duchem”, aktywnych, pragnących poznawać świat, którym nie przeszkadzają żadne odległości, a zabawa to ruch. Explore the World with STAG to ukłon w stronę życia. Korzystając z lata, dwie ekipy fanów motoryzacji związanych z marką STAG przetestowały komfort podróży samochodami z instalacją autogaz.

Czy dojadę na LPG? Mity dotyczące aut z instalacją autogaz nie były tutaj bez znaczenia. Czy kierowca odczuje moment przełączenia się auta z benzyny na gaz? Czy zapach gazu będzie wyczuwalny? Czy auto będzie miało dostrzegalnie mniej mocy? Te i inne pytania zweryfikowano w trakcie przemierzania kontynentu.

Inna kwestia, która ciekawiła uczestników to dostępność paliwa na stacjach w innych krajach oraz łatwość tankowania. Jesteśmy przyzwyczajeni, że LPG jest w ofercie niemalże każdej stacji paliw. Na polskim rynku funkcjonuje łącznie blisko 6300 punktów tankowania gazu płynnego (LPG) - wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na koniec lutego 2018 roku. Natomiast za granicą łatwość tankowania może nie być tak oczywista i dostępna. Należy również pamiętać o adapterach, a problem wożenia ze sobą adapterów zna każdy, kto podróżował po Europie samochodem na gaz.

Kwestia auta Na wyprawę wybrano wygodne, duże i przy okazji paliwożerne auta: Mitsubishi ASX z 2013 r. oraz Ford Expedition 5.4 V8 limited 2011 rok. Oba poddane konwersji na gaz przez specjalistów marki STAG.

Wyznaczono dwie trasy: na północ i południe Europy. Jedna z załóg pokonała trasę Lesko – Budapeszt. Celem było uczestnictwo w wyjątkowym dla fanów motoryzacji wydarzeniu: wsparcie Roberta Kubicy startującego w Grand Prix Węgier. 12. eliminacja mistrzostw świata Formuły 1 odbyła się na torze Hungaroring.

Druga załoga wyruszyła z Białegostoku do Esbjerg w Danii, największego duńskiego portu nad Morzem Północnym. Z Esbjerg pochodzi jeden z bardziej znanych zespołów żużlowych Europy, utytułowany Esbjerg Vikings. Łącznie pokonali 4 tysiące kilometrów, przemierzyli Polskę, Niemcy, Danię, Słowację i Węgry.

Nie było zaskoczeniem, że podróż na LPG okazała się znacznie tańsza niż na benzynie. Nawet uwzględniając różnice w cenie paliwa za granicami kraju oraz niewielkie zużycie benzyny przez oba samochody uczestnicy zaoszczędzili na stacjach benzynowych prawie 40%. Ford na trasie o długości 950 km spalił 158 l LPG, co dało średnie spalanie 16,6 l na 100 km. Mitsubishi ekonomiczniej: 258 l LPG na trasie 3 000 km, czyli około 11 l/100km. Do rachunku jednak należy doliczyć również zużycie 38 l benzyny, którą trzeba było zatankować w trakcie podróży przez Danię. Do najbliżej stacji z LPG było niestety zbyt daleko, aby rozważyć taką wyprawę.

LPG, ale gdzie? A jak z dostępnością LPG? Na południe od granic kraju, na Słowacji i na Węgrzech z dostępem do LPG nie było większych problemów, pomimo, że LPG jest mniej popularne niż w Polsce. Ciekawostką jest wygląd dystrybutorów, nierzadko ukwieconych na wzór przydomowych rabatek. Żartobliwie można zauważyć, że może świadczy to o proekologicznym znaczeniu LPG dla transportu drogowego? Inaczej przedstawia się ta kwestia w drodze na północ, kiedy to im bardziej oddalamy się od granic kraju tym dostępność LPG spada. W Danii ilość stacji zaskakuje: są tylko 3 punkty z tańszym paliwem i nie zawsze jest do nich po drodze. Jeżeli nie uda zatankować do pełna jeszcze w Niemczech, dalszą trasę trzeba pokonać bez biletu ulgowego, na benzynie.

Drobiazg, ale cieszy Przydatnym narzędziem w trakcie wyprawy przez Europę okazała się aplikacja STAG w Trasie. Producent zachwala ją słowami: „Pierwsza na rynku aplikacja uwzględniająca potrzeby właścicieli samochodów z instalacjami autogaz. Wyjątkowe narzędzie zapewniające kierowcy komfort oraz bezpieczeństwo podróży.” I faktycznie okazała się pomocna, ułatwiając poszukiwanie stacji z LPG na trasie przejazdu. Pozwoliło to uniknąć czasochłonnego zajeżdżania na kolejne stacje i sprawdzania ich oferty. Szczególnie w Skandynawii, gdzie paliwo to praktycznie nie występuje, kierując się według wytycznych aplikacji docieramy do celu bez pokonywania zbędnych kilometrów i nerwowego sprawdzania stanu zbiornika.

Komfort podróży Pozostała ostatnia kwestia i odpowiedź na pytanie: czy kierowca oraz współpasażerowie odczuwali fakt, że jadą samochodem z instalacją autogaz na pokładzie? Otóż tutaj spostrzeżenia są ciekawe, ponieważ zarówno specjaliści montujący na co dzień instalacje STAG w Autoryzowanych Serwisach z południowej ekipy, jak i członkowie drugiego zespołu, którzy (sic!) nigdy nie testowali auta z LPG, nie odczuli niedogodności. Nie potwierdziły się mity związane z instalacją LPG. Uciążliwy zapach, szarpanie, brak mocy przy wyprzedzaniu – przy fachowo zamontowanej instalacji złożonej z komponentów wysokiej jakości, oraz poddanej profesjonalnej kalibracji takie zdarzenia nie mają obecnie racji bytu.

