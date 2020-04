Naddniestrze. Opuszczona radziecka fabryka cegły

o historii tego kwasu państwa mówiliśmy w poprzednim odcinku bierzesz się z nami na wyprawę do opuszczonej fabryki cegieł która budowała nadniestrze a samo miejsce zaproponował nam nasz przewodnik romanfanpolszy mijamy wciąż działająca na elektrownię z jednym i przemieszczamy się wzdłuż granicy przejeżdżając obok wieży strażniczej na szczęście nikogo na niej nie ma No bo komu w końcu chce się stać na mrozie bronić granicy nieistniejącego państwa do pod bramę i zaczynamy wyprawę po nieistniejącym państwie nadniestrze trafiliśmy do pod sowieckiej fabryki która budowała ten kraj nie znam i dzisiaj Roman Który lepszy telefon ochroniarz się czy taki że po prostu bezdomnego postawili tam ochroniarzu on tam czasami się jedzie czasami nie nie nie wiadomo ale ja sobie kupiłem prezenty i za to że przychodzą z prezentami dzisiaj mamy ruskaja uniwersalna waluta w całym świecie tak nie teraz to bardzo możliwe że zaraz spotkamy ochroniarze choć niekoniecznie a ten pseudo ochraniacze on sam z siebie Tutaj Zaraz przyjeżdżam tam też bym musiała po prostu taki pseudo Sorry że sam się liczy sobie po prostu pomieszkuje tutaj no i fajnie ale i tak zostawię mu poprawy później pójdę do szkoły bo tutaj powoli tak sobie nawet nadal są przyjeżdżałem tutaj Włącz jeden mi jakąś złapał i później zaczął mówić że on jest jakimś samo chroniona żeby tak dalej A chociaż ja wiem że oni po prostu przyjeżdżałem kradną złodzieje złom złomiarze i tak dalej no to samo jak i jak wam się podoba Jessica go bardziej Robi wrażenie Co to jest kolejny przykład tego co się dzieje w państwach po sowieckiej po tańcach dobrze wszystko układa Wiesz jak ja się nie dziwię że jestem już wiem oni mówią że było lepiej dla nich bo to wszystko działa gdzie teraz jest dziewczyną ostatniej how do Polski on tak patrzy w okno i tak o Bożym fabryka widzisz wygląda tak samo radziecka tak ale działa bo to są wyniki wyglądają też taki wiesz betonu ale działa ten no to było szokiem No a to mogę wejść w ogóle jak można tam czy ty połazić co tam jest bo ostatnio były było maszyny a teraz już nie ma no No dobrze czyli tak jak zawsze i myślę ale mieliśmy się dziś rady ale zostawię w samochodzie tutaj można ogólnie wygląda to tak żebyście się nie zdziwiły Nie dość że na Sylwestra w czwórkę bo jest moim przewodnikiem to do tego jeszcze są nasi koledzy rodzina więc jest ogólnie teraz przyjaciel 7 osób ale tak naprawdę będziemy nagrywać czwórkę więc od czasu do czasu ktoś ma wpaść ale on jest pomarańczowy kapturku nie zgadza się wchodzimy ja będę wchodzić jak na drugą drabinę będzie szedł ale kamera na głowie ma swoje plusy wolałbym się trzymać w Ameryce ale wiem że kiedyś byłem od ważniejszy chyba człowiek zaczyna myśleć nad swoim życiem z biegiem lat ma iść przy boku jest stabilniejszy bo jest wzmocnienie około minus pięciu bateria mi leci jak szalona też mam 11% tam tam właśnie wchodzi Kuba z Romanem jeszcze Jak wysoka jest ten Kamil no i teraz jesteśmy na 30 i 40 m no i tam jest jeszcze Ukraina za to okej Zobaczcie za zieloną włóknina jak widzicie to nie jest zbyt mocne jest to połamane czemu ja idę pierwszy w ogóle mówimy to zawsze ale chodząca takie rzeczy czuję że żyje wszystko trzeszczy wszystko lata Wszystko jest stare miło to działa Ja nie mam i akcja panie i panowie Jesteśmy na górze jest beton bo jak jak dobrze jak dobrze obczajcie to zbiornik niejedna co to mogło być na jakiś olej może mazut do opalania Ale po co może być tego dużo w Prypeci też to jest To czego szukaliśmy w tym państwie para wiemy.to nic nie ma tutaj piwa to samo ale możemy przejść na drugą stronę tak pokazywano po prostu ten teraz No bo oni też się boją tak dalej ale ich nie interesuje nie chcą wchodzić gęby ich interesuje interesuje ale o nim bardzo cię No to jesteś dzisiaj z takimi nie odbierają tak mam teraz chusteczki szczelina nie znalazłeś nie nie nie łączyć nie włączać i wyłączać tak mówisz po polsku Dziękuję bardzo To tobie się mylę jeszcze to mogę mieć dokumenty po prostu tak tak tak tak tak dokumenty na pewno a tutaj patrz to jest ciekawe w tych miejscach gdzie to jest dozwolone ochroną bo pożarna stara no no i objęte działa Nie materiały tak tak tak karteczkę spadać To co było napisane można foto foto zapalenie przetłumaczy to jest jakieś część z tych fabryk No czyli Oni produkowali samochód z czego się do ciebie też były potrzebne tak tak tak dużo takich i dużo z nimi było tak zrobiło żeby zrobić sobie i produkować jakieś broni wiedzieć o to tak to tak było Wszędzie tak było tutaj to jest to co poruszył to taka kwestia U nas też się to powtarzało żeby fabryka robiła garnki i za chwilę mogła się z garnków przebranżowić w trakcie wojny na przykład na produkcja hełmów albo wręcz nie wiem taki stan części do czołgów i tak dalej rzeczywiście to tak wszystkich krajach zaczynamy nie byliśmy pod sowieckim ale tego bloku wschodniego wszystkie fabryki były w ten sposób dlatego tak tak no i wiesz dlatego było jakoś tych produktów co tutaj produkt wyższa dalsza Bo w pewnym momencie to mogłabyś pójść na stronę Wojno jest w cenie Pokaż jak robisz rękawiczki na prezentuje tak ale wychodzę działa Jest to znaczy że nie zrób jeszcze zdjęcie we dwójkę mamy po 3% ale to wszystko związku z tym że jest naprawdę zimno Tak naprawdę to baterie w ogóle nie trzymają taką jest W takiej temperaturze uważaj na nogi bo Tu wszędzie jest dziury A zauważyłeś że to są takie jakby to pewnie był na cement ale Kojarzycie pewnie z naszych filmów z elewatorów zbożowych coś takiego jak było bo tutaj Przytrzymaj Live albo jakiś budulec na te cegły a na revelator w których Jak to się mówi bo już elewator zbożowy Wstrzymano właśnie zboże ale weź mi tutaj będzie nam łatwiej wieje Zaraz dobra Dobra za chwilę ja też wymienia się baterie o Kręcimy się jeszcze po dachu to zobaczycie i wtedy mi jest w czeluściach bo z komunii i co to mogło być bo to proszę do góry nogami a po drugie w tym języku którego ja nie czytam ale wiesz co może tata zaraz to to może być gdzieś dalej bo to jest tabliczka znamionowa typ B4 w Niemczech zrobione tak rzeczywiście tutaj po niemiecku Aha no jest to nie będę miała także nie ma zarówno blikiem Ludowej Aha jest wybita nie wiem co to z nich ale zdjęcia i później powiększymy A myślałem że to 0,4 to nie no to typ nie nie nie nie pewnie nie ma 85 nie tylko gramów i nie napisane kiedy zrobili ciekawe nie brzmi jak na Niemców to nie zawsze pisze wszystko to mówią Komu w drogę temu karmienia nie ma co stać baterie wymienione swoją drogą to musiał być naprawdę potężny zakład za czasów świetności ale tak czasy świetności to ma 15 są tak zapisane jak to co związku bardzo dawna historia o których pamiętają tylko starsi filmy na YouTubie to były takie zamknięte pomieszczenie o jaki z blachy blachy falistej Jak można było się trochę poczuć jak w Afryce więc jednym z tych pięknych miast że wszystko jest z blachy falistej wiecie co mi się najbardziej dochodowa bo zawsze kręcą miasto Kraj którego tak naprawdę nikt nie uznaje zobaczycie że jesteśmy w stolicy gdzie ludzie którzy są na dniestrze czuję się na dnie synonimami A mimo należą jakby do Mołdawii chcą wyjechać za granicę muszę mieć paszport mołdawski Pomimo to że mają coś wspólnego Jastrzębski A tam właśnie nasza ekipa całości na dole Targówek 9% żeby mieć energię do szorowania złomu Tata mówi że to po schodkach na górę i będą do Która godzina jest ostatni ostatni raz no to trzeba uważać bo to nie wiadomo ile tej sali i to prosto tam coś leżało znalazłem pokażę fajną miejscówkę znalazłem a mianowicie to okienko zaraz zobaczycie dlaczego ale dlatego po tamtej stronie tego jeziora jest Ukraina a po tej stronie jest nadniestrze a Graj środkiem nie jesteśmy idealnie na granicy jeszcze widać a nie z tej strony nie widać ale od drugiej strony widać wiesz wieże strażnicze a tam będzie Ukraina jeszcze po lewo czy jeszcze teraz Nie chcę już taki cypelek tutaj po lewo to właśnie ja nie chcę też No dlatego nieraz czytam ale zobacz to są jakieś właśnie jeszcze to są to są jakieś Napisz jakie warzywa No i co jest super że jak i nie widzę gdzie idę w sensie nie nie patrzeć nie jestem na zewnątrz tak jak tam się czuje dużo lepiej czuję się dużo mniej niż dużo mniej się boję iść tak groziło mi zakryj za ciężko mi się mówi tak wiadomo że te wszystkie kraje postsowieckie muszę sobie włączyć właśnie porównywać sobie do naszych czasów jak sobie Polska prowadziła Czekaj 33 na dniestrze ale jeden element wspólne że te wszystkie mega mega fabryki które dawały pracę ludziom przez x lat gdzie chyba nawet Roman o tym wspomniałem że ta fabryka praktycznie budowała na dniestrze gruzowisko przestała istnieć na 89 wszystko zaczęło padać a oni wszystko było rentowne tak naprawdę wtedy wiesz z wielkiej brat trzymał łapę tam Widzisz jakaś pojechał A w ogóle o to mi chodziło właśnie porównanie kapitalizmu do gospodarki planowanej te wszystkie zakłady były centrali zadbane wszystko w jednym jak największa produkcja produkcja produkcja a przez wolny rynek i jednak nie wytrzymało to wszystko znaczy jest lepiej czy gorzej to nie no Roman był tutaj ostatni raz rok temu jeszcze Na całej tej hali stały maszyny a teraz już maszyn nie ma ale za to są pieniążki w portfelach wózka chyba też jestem pewien że sprzedali za jestem tak sprzedali zadań o to on przyjechał sobie do samochodu i jak najszybciej żeby żeby tylko ukraść taki i tutaj kończy się na sobie prawa po fabryce która wybudowała nadniestrze my serdecznie dziękujemy Romanowi który był naszym przewodnikiem czy idzie Ja nie mogę bo trzymam Mam nadzieję że będzie się nie chce jej się nie bać bo jest bezpiecznie