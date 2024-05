Nagrał zorzę nad Polską. "Co tu się wyprawia!"

W miniony weekend cała Polska nocą patrzyła w niebo, i to nie byle jakie, bo kolorowe! Za sprawą burzy magnetycznej o najwyższej sile - G5, w wielu miejscach doskonale była widoczna zorza. Karol Wójcicki, pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii i twórca profilu na FB "Z głową w gwiazdach", był wtedy w Bieszczadach. Wiele osób prosiło go, by pokazał, jak zorza wygląda na żywo - bez aparatu, więc opublikował niezwykłe nagranie. - Spójrzcie, co tu się wyprawia! - mówi na filmie. - Nie sądziłem, że coś takiego kiedykolwiek będzie możliwe w naszym kraju. (...) Trzęsę się cały z wrażenia, a przecież dla mnie to jest chleb powszedni - dodaje. Na nagraniu widać, że za miastem, gdzie przebywał, siedziało całe pole ludzi wpatrzonych w niebo. - Niebo wygląda jak z bajki - dodaje Wójcicki. - To jest zdarzenie absolutnie historyczne.