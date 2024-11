Nagrała wyjątkowe zjawisko na niebie. "Ale ich jest dużo!"

W poniedziałek 4 listopada tuż przed godz. 18 nad Polską widoczny był sznur satelitów sieci Starlink. "Kosmiczny pociąg" można było obserwować na niebie m.in. nad Gdańskiem. Przelot obiektów należących do firmy SpaceX zauważyła i nagrała nasza czytelniczka ok. godz. 17.43. Widoczny był przez osiem minut. Satelity przecięły niebo od zachodniej strony. Łącznie nad naszymi głowami przeleciały 23 obiekty komunikacyjne. „Ale to wygląda ładnie” - słychać na nagraniu, które otrzymaliśmy.

