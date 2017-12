Najbardziej luksusowy hotel świata w roku 2017. Prawdziwy raj na ziemi

To jeden z tych hoteli, o którym nie trzeba poznawać opinii innych gości, ponieważ jest doskonały pod każdym względem i to na nim właściciele innych obiektów chcą się wzorować. Mowa o Jumeirah Vittaveli na Malediwach, który został ogłoszony najbardziej luksusowym hotelem na świecie tego roku.

Jury konkursu World Luxury Hotel Awards nie miało wątpliwości, komu w 2017 r. przyznać jedenasty z rzędu tytuł najbardziej prestiżowego resortu na świecie. Podczas uroczystej gali w St. Moritz w Szwajcarii nagroda trafiła do właścicieli Jumeirah Vittaveli. Hotel został wybrany na podstawie głosów ponad 300 tys. podróżnych.

Resort szczyci się niezwykle malowniczym widokiem z okien ociekających luksusem apartamentów, restauracjami na powietrzu, pływającym na wodzie barem oraz spa, w którym używa się kosmetyków na bazie oleju kokosowego. Dodajmy, że o tej porze roku utrzymuje się tam temperatura ok. 27 st. C., więc dla turystów z naszej części świata jest to idealne miejsce na ucieczkę przed zimą.